Vi er alle fascister

Trods corona og krise lever masseturismen i bedste velgående og får os til at søge tilflugt i de nærliggende grønne områder, som metropolen er rig på. Her er der til gengæld mennesketomt. Den store, skrånende Pamphili-park har vi nærmest for os selv, og kun et par hundeluftere ser til, mens vi laver bold- og løbeøvelser på de grønne skrænter i 27 graders varme – midt i oktober. Bagefter hen i skyggen, pizza, frappé og kaffe i verdensklasse til lyden af ambulancesirener og trafikale sammenstød.

Rom har det hele (bortset fra cykelstier og en ordentlig metro), mest af alt kontraster: imperial fortid og kaotisk nutid. Ruiner og nye rædsler, mænd og kvinder, nonner og ludere, paver og proletarer, mad i Trastevere og tiggerens sultne blik uden for Conard for slet ikke at glemme mørket og visheden i Vatikanets kældre, lyset og tvivlen udenfor. Dertil kommer en økonomisk krise, så langt øjet rækker, og som involverer alt lige fra gas og forsyningskæder til inflation, sikkerhed og dystre demografiske fremtidsudsigter, men også en momentan optimisme ved udsigten til, at der for første gang i lange tider faktisk kan dannes en folkevalgt regering.