Sådan forstår du den socialdemokratiske slingrekurs

På denne baggrund er der ingen særlig præcedens for at tro, at socialdemokraterne skulle begynde at stå fast på noget som helst, når det gælder vores forhold til udlandet – og hvor energien skal komme fra. Og så alligevel.

Når man ser ordentligt efter, opdager man, at der faktisk løber en rød tråd gennem alle sosserierne, og det er et ord, som den tidligere minister for årtiers såkaldte ulandshjælp Poul Nielson bragte til torvs forleden i JP: Danmarks internationale ry.

Skræl alt andet væk, arbejderismen, makrelmadderne, vindmølleidealismen, den ekspansive velfærdsstat, coronanedlukning, minkskandalen og en statsminister, der taler til folk, som om vi er idioter – og så står én ting tilbage: drømmen om at være international kæledægge. Mere socialdemokratisk bliver det ikke.

Her kan vi tørt konstatere, at mens den i dag 79-årige Poul Nielson selv var aktiv som politiker, blev Danmark blotlagt for den muslimske masseindvandring, der truer vores børns politiske og økonomiske fremtid. Men den tog sig rigtig godt ud i andres øjne. Så god, at han slet ikke behøvede at forklare sig.

Da han tilbage i 1999 af Ekstra Bladet blev spurgt, om han ikke selv ville huse nogle af dem, han selv havde inviteret ind i landet, svarede han, som socialdemokrater dengang gjorde: »Det vil jeg slet ikke udtale mig om – og slet ikke til Ekstra Bladet.«

I dag er han lige så kry og svinger om sig med sabelhenvisninger til FN og Den Afrikanske Union. Nu som dengang gælder det Danmarks internationale ry, hvilket fører os frem til slutningen, som lyder, at det er med socialdemokraterne som med dronningen i Grimms eventyr om Snehvide:

Lille spejl på væggen dér, hvem er smukkest i verden her?