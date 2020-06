Blog: Islams oprindelse er opdigtet – men ingen tør sige det i dag

Ligesom alle andre religioner er islams oprindelse historisk, ikke guddommelig.

Den har stået i reolen siden 2012. Bogen blev straks kaldt ”islamofobisk”, og da forfatteren, uddannet fra Cambridge i antikkens sprog og historie, kort efter producerede tv-dokumentaren ”Islam: The Untold Story” og modtog mere end 1.000 klager, måtte jeg naturligvis eje den. I otte år har jeg villet læse Tom Hollands ”In the Shadow of the Sword”; i den forløbne uge fik jeg endelig gjort det. Den er stadig vild. Ikke kun dens konklusioner, men også fordi de er så godt underbygget.

Den mindst kontroversielle del af bogen er en historisk redegørelse for den samtid, islam voksede ud af i de 7. og 8. århundreder med krig, pest og økonomisk krise i epokens to store imperier – Perserriget på den ene side og det byzantinske, østlige Romerrige med akse i Konstantinopel. Ud af epoken trådte verdens første monoteistiske stater – både kristne og muslimske – med skoler, hospitaler, kloakering og en begrænset accept af anderledes troende.

Det var imidlertid ikke Allah, men verdslige kriser i de to imperier, som hjalp islam på vej og gjorde det muligt for kaliffernes tropper at invadere store del af Mellemøsten, Nordafrika og Den Iberiske Halvø helt op mod Frankrig. Araberne blev i stand til at ekspandere, da senantikkens imperier havde brugt krudtet på hinanden og ikke længere kunne kontrollere egne grænser, garnisoner og citadeller, hvilket minder en del om situationen i dag, om end den muslimske fremrykning snarere sker via demografi, indvandring, multikulturalisme og islamisering end gennem krig. Hvor der opstår et vakuum, trænger islam sig på.

Den mere udfordrende del af bogen handler om Koranens oprindelse og profetens historiske betydning. Tom Holland gik som alle andre ud fra, at der måtte være hold i alle de biografier, beretninger og vidneudsagn, der findes om profeten og islams grundlæggelse. Men han opdagede til sin store overraskelse, at der ikke eksisterer samtidige kilder til den tidlige historie. Alle hadither er efterrationaliseringer, spekulationer, spindelvæv og propaganda. Islam opstod ikke direkte fra Gud, overleveret til Muhammed af en engel midt ude i ørkenen, men blev til i et miskmask af jødiske, kristne og romerske traditioner. Islam var ikke ren fra undfangelsen, men derimod blodig, plumret og fuld af paradokser. Ligesom alle andre religioner er islams oprindelse historisk, ikke guddommelig.

Første gang, Muhammed nævnes, sker små 200 år efter Muhammeds død, og man leder forgæves efter primærkilder til Koranens betydning for arabernes tidlige erobringer. Islams indledende historie fortaber sig med andre ord i et sort hul. Eftertiden har ganske simpelt opfundet sin egen historie. Når muslimer valfarter til Mekka, valfarter de efter alt at dømme til en forkert by. Hvis der fandtes en historisk Muhammed, levede han formentlig mange hundrede kilometer længere nordpå i det nuværende Israel.

Den slags kunne man knap nok sige eller skrive i 2012; i dag er det helt udelukket. Bortset fra i ubetydelige lande som f.eks. Danmark. Andre steder er det tabu. Eller islamofobi, hvilket i praksis betyder det samme: Luk kæften – eller …

Hvad denne bogs historiske panorama imidlertid lærer sin læser er, at det er såre rationelt at frygte islams vækst og vækkelse, ligesom det er sund fornuft at beskytte sig selv, sine nærmeste og sit land mod islamisk virksomhed, hvad enten den er religiøs eller politisk, fordi islam og islams autoriteter traditionelt ikke skelner mellem det ene og det andet. Med islam får du begge dele samtidig. Det var således ikke tilfældigt, at islams krigere red frem på kamelerne med Koranen i den ene hånd og sværdet i det anden. Bag Koranens udbredelse var der altid et sværd, og bag sværdet en koran.

Tom Hollands 12 år gamle bog peger hen på en sandhed, der med tiden kun er blevet mere ubekvem i Vesten, og som mange muslimer og ikkemuslimer nægter at forstå, nemlig at de er gået helt i stå intellektuelt. Hver gang islams skrifter, traditioner eller gradvise udbredelse drages i tvivl eller udsættes for kritik og folkelig modstand, mødes det med forargelse på de pæne adresser, protester og trusler på de lidt mindre pæne adresser eller af terror eller retssager til allerhøjeste instans. Intet eller så godt som intet må siges, trykkes eller tegnes, der ikke stryger islam med hårene, ikke engang i et kristent-sekulært land med udstrakt grad af ytringsfrihed, og véd I hvad – det er mildest talt hårrejsende den dag i dag.

