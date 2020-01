Blog: Befri Steen Raaschous computere, fotografier og SD-kort

Bloggeren Steen Raaschou blev sidste år arresteret for at passe sit arbejde. Københavns Politi har stadig ikke udleveret hans beslaglagte arbejdsredskaber. Hvorfor?

En af mine venner fra det skrivende Danmark, bloggeren Steen Raaschou fra Snaphanen.dk, som har lært mig en hel del om både Sverige, mandsmod og fotografering, blev tilbage i maj 2019 vækket af en flok politibetjente tidligt om morgenen. De var tilsyneladende ikke gået forkert, for de anholdte og afhørte ham for fem måneder tdiligere at have delt optagelsen af den bestialske likvidering af de to skandinaviske piger i Marokko. Ligesom Jeppe Juhl, daværende folketingsklandidat for Nye Borgerlige, og daværende JP-blogger Jaleh Tavakoli.



Som et korrektiv til, at både myndigheder og mainstreammedier behandlede mordet som umotiveret bad luck – og ikke var jihad – havde Steen Raaschou linket til et link, der linkede til jihadisternes video.



Anholdelsen var langt ude. At den indtraf lige op til et folketingsvalg, lignede en tanke.



Under anholdelsen fik den 68-årige blogger sit hjem ransaget og en masse elektronisk habengut konfiskeret. Det er stadig beslaglagt.



Nu skal det tilføjes, som Steen selv har gjort, at straffelovens paragraf 264, stykke d, er ganske rimelig. Afhængig af, hvordan den fortolkes.



Havde Steen og andre »uberettiget videregivet meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed«? Vel havde han ej.



Anklagede er, som jeg forstår det, ikke en gang blevet tiltalt for noget. Til gengæld nægter myndighederne at tilbagelevere to computere, en ekstern harddisk med fotografier gennem 10 år, SD-kort mm.



Hvad er det, der sker med politiet? Hvad skyldes denne behandling? Er langmodigheden et udslag af bureaukrati? Eller sidder der virkelig nogen i det danske politi og elsker at gøre livet surt for dem, der ikke bryder sig om islam?



I så fald er salig Ulrik Høys ord fra dagene efter anholdelsen aktuelle igen: »Jeg vil også arresteres! Gerne sammen med Lars Hedegaard, så vi kan få et slag mausel i cellen.«



Nu skriver Steen Raaschou til politiet, jeg citerer:



»Til rette vedkommende.



Om fire dage er det otte måneder siden, I arresterede mig som en farlig terrorist og beslaglagde mine arbejdsredskaber. Lad mig fortælle jer, noget I godt ved: I har slet ikke tid til 68-årige ustraffede personer som undertegnede (…) Den afhørende politimand sagde til Jeppe Juhl den dag: "Vi beklager meget, men det er politisk , du ved."



Jeg bebrejder ikke menige politifolk, men det skal siges, at længere oppe i systemet sidder der nogle, som misbruger retsvæsnet politisk mod personer som mig.



Jeg er ligeglad med at blive dømt, men jeg er ikke ligeglad med den øvrige behandling, jeg har fået, og jeg kan forsikre jeres overordnede om, at jeg vil gøre denne sag særdeles kendt i offentligheden. Dels gennem min pen, men navnlig gennem alle mine kontakter i pressen, radio som aviser.



Jeg vil ikke bebrejde menige politifolk, men jeres foresatte skal vide, at de ikke bliver ret glade når jeg begynder at gøre denne sag meget offentlig.



Og så vil jeg have mit værktøj nu, tak. Og jeg mener nu! Med venlige hilsner - Steen Raaschou.«



Jeg forstår til fulde Steens harme, hvorfor jeg bringer den videre på dette sted. Den gode mand er fanget i et ingenmandland, hvor han ikke har andre muligheder end at larme op. Det er sgutte for sjov, at han og andre iagttagere forsøger at informere offentligheden om ting og sager ude i virkeligheden, herunder hvad der direkte eller indirekte har med islams udbredelse at gøre.



Politi – hvis I virkelig ønsker at passe på borgerne – så befri Steen Raaschous arbejdsredskaber. Nu!