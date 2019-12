Blog: De er rastløse mænd, der er fortabt i flodbølgen af digitale abstraktioner

Jeg er kommet frem til, at det er passende at se ned, helt ned på alle disse mobilmænd i morgentrafikken.

Jeg ser dem hver morgen. På vej til institution med deres børn. Fædre, mange fædre, alle med snuden nede i deres små, fedtede mobiltelefoner. Uanset om de går, står eller cykler afsted på deres metroseksuelle ladcykler, hvor de i princippet kunne have øjenkontakt med deres elskede små, er fædrenes opmærksomhed klistret til deres håndholdte skærme. Gerne mens de bevæger sig spøgelsesagtigt gennem den tætte morgentrafik på vej til skole, børnehave eller vuggestue med deres poder.



Efter flere års studier af fænomenet er jeg kommet frem til, at det er passende se ned på disse mænd. Gud, hvor ser jeg ned på dem, helt ned. Jeg anser dem for døde, fortabte sjæle ude af stand til at forholde sig til det konkrete og almene – altså abstrakte, rastløse mænd overladt til den postmoderne flodbølge af digitale distraktioner og tilfældige politiske modeluner, det være sig f.eks. noget med klima, krænkelser, køn eller 500 kattevideoer i streg. Hypnotiseret af, hvad Bent Meier Sørensen i sidste års bedste fagbog kalder ”Skærmens magi”.

Skærmens magi er uimodståelig. Skærmens magi forhekser beskueren, gør ham eller hende usynlig og forandrer vores sociale ritualer dag for dag. Hvad der var uacceptabelt i går, f.eks. at sidde med noget andet fremme over en middag, eller når man førte en samtale med en ven, sin kone eller sin mand, er nu helt okay. Multitasking, er der nogle, der optimistisk kalder det. Der er altid lige en fantastisk ny app eller gadget, der er mere interessant end det egentlige, fysiske og nære liv.

Endnu en bagside ved globaliseringen er, at vores opmærksomhed og kampen om den er blevet global takket være digitaliteten. Som Sørensen formulerer det så elegant: »Ganske som drenge og mænd i årtusinder i distraktion eller begejstring instinktivt har grebet ud efter deres testikler, griber vi i dag – mænd, kvinder og børn – så instinktivt ud efter vores smartphones, at det kan betvivles, om det er noget, vi vælger at gøre. Vi gør det bare.«



Teknologien er blevet noget, vi tager på, som var det tøj. Det er ikke alene en landeplage. Det er en virus, som truer med at ramme alle, der har råd til en smartphone koblet op til den digitale firebande – Google, Apple, Facebook og Amazon. Hvad ingen politisk ideologi eller religiøs doktrin hidtil har evnet, har tech-giganterne formået: at få milliarder af mennesker til frivilligt at forære dem deres data, begær og mindreværdsfølelse og overgive sig til en universel netværkslogik, som under konstante afbrydelser fylder vores flygtige liv med distraktioner hver eneste dag og nat. Selv i trafikken.



Igen med Sørensens egen formulering: »I al sin anstrengelse for at gøre mennesket overjordisk og ubundet har Silicon Valleys prædikanter valgt at afmaterialisere verden, føre den bort fra tid og sted, krop og død, kedsomhed og ældning. De har valgt at gøre verden mindre solid«.

Mens jeg sidder dér i morgentrafikken, peger min datter på én af disse mobilmænd, vi har en lille leg med at spotte dem. Han holder for rødt på en ladcykel fyldt med børn, men han ænser ingen verdens ting bortset fra sin totempæl i hånden. Jeg forestiller mig, han er på vej til sit kontor i kommunen, hvor han mandag til fredag sidder og klatter andre folks penge væk i en sand progressiv strøm. En funktionær med et selvbillede som en baron, der med overvejende sandsynlighed stemmer på Enhedslisten eller SF. Altså, en rigtig charmetrold.

Dér sidder han så, fortabt, fjern, død. Min foragt accelererer i blodet på mig, indtil min datter redder dagen og siger: »Far, han skriver nok #nubliverdetsnartgrønt.«