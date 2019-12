Blog: Selv den mest uskyldige ting kan misbruges

Og bliver det, hvis ikke der er voksne til stede, som forstår at sætte en grænse.

Der er som bekendt mange bangebukse og bortvendte rygge i Danmark, også når det gælder den stigende trussel mod danske jøder, sådan som Niels Lillelund skriver i sin søndagsklumme. Naturligvis også på Bellahøj Skole i hjertet af det multikulturelle København, på Rosenlundskolen i Ballerup, Lindehøjskolen i Herlev og sikkert mange andre steder, hvor den muslimske kulturberigelse mødes af hændervridende skoleledere og politisk korrekte lærere og dialogpædagoger. Ingen af dem aner åbenbart, hvad der er på spil: at jødiske børn snart ikke længere kan være i fred for muslimske møgunger i selv det mest socialdemokratiske Danmark, der findes.

Det er en klokkeklar skandale.



Men på London Bridge var der modstand, det er jeg nødt til at nævne. Usman Khan, gerningsmanden til fredagens terrorangreb i London, blev jagtet og indhentet af heroiske lokale mænd. Hverdagens lokale helte. At stoppe en islamisk sabelsvend, det er mod, det er civilcourage, det er i mine øjne selve definitionen på mandighed. Derpå blev han så skudt af politiet. På stedet. Det var retfærdighed.



Jeg havde lige siddet og tænkt, at nu begynder det igen. Men det er forkert formuleret. Det begynder ikke igen. Hverdagsterroren er formentlig kun lige begyndt. Men det nye er, at flere og flere almindelige mennesker er begyndt at genkende mønsteret og tilmed handle derefter.



Mens vore socialdemokratiske mainstreampolitikere – røde som blå – stadig taler abstrakt om ”mørkets kræfter”, ”dødskult” og sådan noget, er vi andre ordinære mennesker begyndt at forstå, at mørket udgår fra islam, især fra halvfede mænd med langt skæg eller hellige mænd iført lange kjortler. Dem skal man vare sig imod.



Blandt andet ved at være ærlig med hensyn til, hvad man frygter. Jeg frygter f.eks. at blive overrasket på gaden af en af disse sabelsvingende fantaster, f.eks. i Malmø, og derfor nøjedes vi her på matriklen med at driste os til Lund for at køre noget ræs i søndagens sol på det højdedrag, hvor Christian V desperat forsøgte at vinde Skåne, Halland og Blekinge tilbage i 1676.



2.000 af kongens mænd var gået i land ved Ystad efter at have besejret den svenske flåde ud for Øland, og hele 15.000 danske og udenlandske soldater lagde til ved Råå lige syd for Helsingborg. Kort efter var det meste af Skåne med undtagelse af Malmø under dansk kontrol.

Svenske Karl XI var presset, ikke kun på grund af den danske invasion, men også fordi hans soldater døde som fluer på grund af dysenteri og ringe forsyninger. Jorden var frossen, så ligene blev stablet i bunker på kirkegårdene. Men kulden betød samtidig, at isen på Kävlingeåen var så fast, at de svenske tropper kunne vandre hen over den i retning af Lund. I det, der blev det afgørende slag den 4. december i bakkerne lidt nord for Lund, stod omkring 12.000 danske tropper over for ca. 8.000 svenske. Alligevel glippede det. Man skønner, at mellem 8.000-9.000 soldater blev dræbt i den dag, heraf knap 6.000 danskere, hvilket gør det til et af det blodigste i Nordens historie.



Det er heldigvis alt sammen fortid, nu bliver vi taget godt imod uanset hvad. Cyklecross er en lille sport i Skandinavien, og alle kender alle, eller næsten alle. Den hjemlige og trygge atmosfære tjener som oase. Som jeg understregede forleden, er fysisk sikkerhed et elementært menneskeligt behov og en forudsætning for alt andet, og på Sankt Hans backar hersker der øjensynlig stadig fred og ro, det gjorde der i hvert fald i går.

Her dyster vi, her dyrker vi den sport og passion, vi har til fælles, og her er ingen drabsmænd i miles omkreds. Ser man mod sydvest fra toppen, øjner man Øresundsbroen i det fjerne, som gør transporten nem og regional, men også har åbnet en ladeport for våben, tyvekoster, bandemedlemmer og islamiske fjender af både det svenske og danske folk.



Det er sådan, det er. Selv den mest uskyldige ting kan misbruges, en skole, bro, kniv, mobiltelefon eller forestillingen om dialog eller menneskers fri bevægelighed. Og bliver det, hvis ikke der er voksne til stede, som forstår at sætte en grænse.