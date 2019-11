Blog: Endelig et mandfolk i Venstre

Marcus Knuths exit fra Venstre bekræfter, at Venstre i dag ledes af positionister, bankfolk og forvirrede højskolemennesker.

Tilbage i marts udgav Marcus Knuth en udmærket bog om sig selv og vejen ind i Venstre. Nu er han så sprunget til De Konservative.



Udefra betragtet kan man trække på smilebåndet. Nye partier skyder frem med samme hastværk som på 70’ernes sekteriske venstrefløj, og folketingsmedlemmer synes at springe fra stub til stub, uanset om de hedder Egelund, Ammitzbøll-Bille eller Knuth til efternavn. Det borgerlige Danmark er under omkalfatring, for ikke at sige, som jeg gør i Jalving ser rødt, dyb krise.



Krisen skyldes to grundlæggende ting.



Den ene er masseindvandringens konsekvenser for land og by, børn, unge og voksne. Den eksplosive indvandring og familiesammenføring, som ledende partier, politikere, jurister, lobbyister, kulturfolk, redaktører, medier, statsinstitutioner og underholdningsbranche har påført danskerne siden 1980’ernes begyndelse, er en game changer, som de siger i Hollywood.



Den anden er den tværpolitiske ildhu, hvormed velfærdsstaten er blevet udbygget af blå såvel som røde regeringer – til en grad, hvor staten nu – efter svensk forbillede, for øvrigt – bliver anset for at være en nødvendig forudsætning for den enkeltes frihed. Her kan selv liberale være med: I dag er det staten, der skal frigøre indvidet fra andres tvang og bånd. Når målet med staten er individets emancipation, bliver selv liberalister tilhængere af velfærdsstaten. Det er, hvad vi har set ske mere end noget andet sted end i partiet Venstre.



Men nu har han så sagt farvel, Marcus Knuth. Han kan ikke længere stå inde for den liberale linje i forhold til indvandring og velfærdsstat. En venstremand med værdierne på rette sted kan naturligvis ikke blive i Venstre, for når man både har en samvittighed og følger den, er der grænser for, hvor meget Jan E. Jørgensen og Kristian Jensen, der må gå i Danmark.



Jeg synes ikke, jeg plejer at prale med at være synsk, men denne gang kan jeg ikke modstå fristelsen. I min anmeldelse af Marcus Knuths selvbiografi skrev jeg følgende:



»Marcus Knuth er muligvis allerede fortid, og læseren må spørge sig selv, hvorvidt Venstre fremover vil være liberalt og åbent over for fortsat muslimsk indvandring, eller om partiet foretrækker at sige velkommen til kristne på flugt frem for tilstrømmende muslimer, sådan som Marcus Knuth har været så venlig at formulere det i forbindelse med bogens offentliggørelse.

Vor mand på Borgen har truffet sit valg. Nu mangler vi bare Venstre. Alt kan ske, intet ligger fast. Men bogen kan gøre dig lidt klogere på, hvad egentlig skete i de forløbne fire år i den regering, vi snart kan tage afsked med.«

Tillykke Marcus, med din beslutning. Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke til højre for Venstre.