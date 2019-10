Blog: Lad os blive voksne i eget land

Mere overvågning løser ikke problemernes årsag, som er den importerede volds- og kriminalitetskultur.

Når S-regeringen i dag fremlægger sin såkaldte sikkerhedspakke indeholdende bl.a. 300 nye overvågningskameraer på parkeringspladser, gadestrøg mm. – udkrystalliseres de sædvanlige gnidninger imellem liberale modstandere – lige fra Enhedslisten til Kristeligt Dagblad – og de mere konservative tilhængere.



Jeg opfatter mig som konservativ, men bryder mig egentlig slet ikke om overvågning, uanset om den foretages af myndigheder eller anarkokapitalistiske techvirksomheder.

Mens Google, Facebook, Amazon og Apple overvåger vores privatliv mere og mere, monitorerer myndighederne i stigende grad vores offentlige liv. Det ene sted er det de eksporterede data, der driver værket. Det andet sted er det den importerede volds- og kriminalitetskultur, som skaber krav om flere kameraer og digital samkørsel af registre. Situationen er, hvad der på nydansk må hedde lose-lose: overvågningskapitalisme om dagen, bande- og kriminalitetskultur i ly af mørket.



Sidstnævnte kan ikke overraske nogen. Selv sosserne er i færd med at vågne op, det er interessant at iagttage og må minde enhver om, at Minervas ugle kun flyver i skumringen. Oversat til dansk: Vi mennesker forstår først tingene, når tiden er ret så fremskreden. Måske er det allerede for sent, hvad ved jeg?

Den sildige opvågnen kunne tyde på, at vi borgerlige skal begynde at tage Mette Frederiksen alvorligt, når det gælder udlændingepolitik og vinke farvel til et Venstre, du alligevel ikke aner, hvor du har. For modsat Mette Frederiksens forgængere, der tydeligvis var mere interesseret i rober og frisurer, politiske manøvrer og udsigten til et fedt skånejob i EU, lader den nuværende statsminister til at bekymre sig for den hastigt skiftende demografiske sammensætning af befolkningen og de eskalerende problemer, det giver for vor vante sikkerhed, historiske tillid og nationale sammenhængskraft.

Mette Frederiksen erkender ligefrem, at danskerne står over for en stadig mere hårdkogt kriminalitet, som hun forbinder med en fejlslagen udlændinge- og integrationspolitik. Sådan noget vil man aldrig høre fra den arketypiske Jan E. Jørgensen eller andre urbane venstrefolk.



Mette Frederiksen stikker således snuden frem og kræver, at overvågningen øges, ligesom Socialdemokraterne vil styrke bevogtningen af grænsen mod Sverige. Jeg må være ærlig og tilstå, at jeg ikke havde troet det sidste muligt for blot et par år siden.



Samtidig piner det mig, at almindelige danskere skal betale for, at kriminelle bander, klaner og individer opholder sig i landet, og at vi alle skal overvåges, fordi de cruiser rundt som konger og baroner.



Men er det ikke mere end rigeligt, at techgiganterne og skattevæsenet i forvejen ved alt om os? Jo, det er det. Men sandheden er bare, at offentlig overvågning er blevet et nødvendigt onde, især når det gælder berigelseskriminalitet, narkohandel og relaterede aktiviteter.



Altså, hvad tror alle disse liberale modstandere egentlig? Som Enhedslistens Rosa Lund efter sigende skal have udtalt i DR’s P1 Debat, da hun blev bedt om tre ord om Nørrebro i København, og hun valgte: trygt, rummeligt og inddragende.



Det ville naturligvis være langt at foretrække at kyle disse barbarer ud på røv og albuer, uanset om de har statsborgerskab eller ej. Men det må vi ikke med mindre, de har givet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med opnåelsen af statsborgerskab, eller hvis de dømmes skyldige i landsforræderi eller andre forbrydelser mod statens sikkerhed.



Alternativt kunne vi starte med at smide kriminelle udlændinge ud af Danmark. Altså gøre det, ikke bare sige det, om nødvendigt ud i Nordsøen. Vi kunne også hæve straffen for personfarlig vold og bandeaktiviteter og indrette særligt primitive fængsler til disse primitive udskud, så de kan mærke på krop og sjæl, at vi afskyr dem.



Vi kunne sige til barbarerne: Vi foragter jer – og vil nedkæmpe jer og dermed hæve os over juristeriet, vende teenageliberalismen ryggen og blive voksne i vores eget land.