Venstrefløjspartierne profiterer af indvandringen. Regningen kan de altid sende videre til dem, der arbejder, eller til de rige svin i de store villaer, biler og både.

I årevis har vi talt om og efterlyst muslimske stemmer i debatten. Nu viser det sig, at muslimske stemmer også kan betyde noget helt andet.



Fænomenet har eksisteret længe på venstrefløjen, men er ikke blevet behørigt dækket af de såkaldte medier. I takt med tilstrømningen af mennesker fra primært muslimske og arabiske områder er der opstået en ny og betydningsfuld vælgergruppe i de vesteuropæiske lande, selv i lille Danmark, og de røde partier har for længst set deres snit til at sikre sig deres kryds efter den smukke logik: Først importerer vi dem, siden stemmer de på os.



I gamle dage var det især Socialdemokratiet, som fik muslimernes stemme. Nu er det i højere grad venstrefløjspartier som Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale, som har elektoral gavn af den fortsatte menneskeimport, der selv under Lars Løkkes ”stramme” udlændingepolitik har materialiseret sig i 56.000 flere muslimer i Danmark siden 2015, hvilket er en stigning på 21 pct. på blot fire år. Gæt selv, hvordan dette tal vil se ud efter fire år med en rød regering.



Derfor er det heller ingen overraskelse, at Alternativet i valgkampens ellevte time er blevet ramt af en religionskrig. Religionskrige er reglen snarere end undtagelsen i muslimske samfund, klaner og familier. Derfor også i et parti som Alternativet, der står pivåbent for fantaster, urostiftere og kaospiloter i alle regnbuens farver. Husk på, at Alternativet også huser Henrik Marstal, uofficiel danmarksmester i bullshit.



Byd velkommen til partiets pakistanske kandidat fra Storkreds København, Shahzad Riaz, og Kashif Ahmad, der også er kandidat for partiet i København.



Ifølge den ene part i striden er Kashif Ahmad ikke rigtig muslim, med en forkert muslim, idet han tilhører den lille ahmadiyya-gren inden for islam, som altid har stået i skyggen af de langt større retninger sunni og shia. Kritikken af ahmadiyya’erne er oldgammel, og meget få danskere på venstrefløjen gør sig begreb om, hvor dybt modsætningerne stikker. Men på dagens sociale medier er de formuleret sådan her:



»Afvis qadiyani (nedsættende udtryk om Ahmadiyya-muslimer, red.) kandidat Kashif Ahmad, fordi Kashif Ahmad er tilhænger af sådan en løgnagtig profet og falsk frelser, som har hånet Muhammad og Kristus, fred må være med dem. Han har fornærmet muslimer og kristne. For Gud skyld vis ære og få Shahzad Riaz valgt.«



Sådan lyder det, når religion og politik væves sammen i Danmark anno 2019. Kære læser, mærk dig disse ord, det er desværre lyden af fremtiden i det multikulturelle Vesteuropa. Kristus er pist borte, nu kommer Muhammad.



Hverken Shahzad Riaz eller Alternativets pakistanske kandidat i Københavns Omegn, han hedder Sikandar Siddique, har ønsket at svare på JP’s gentagne henvendelser om integrationsproblemerne i Alternativet.



Der er tavst som graven i Alternativet. Ikke engang det talende vandfald Uffe Elbæk vil kommentere religionskrigen. Den eksisterer ikke, den eksisterer ikke, den eksisterer ikke, alt sammen ud fra den endnu smukkere logik: Først importerer vi muslimerne, så holder vi kæft, og til sidst stemmer de nok på os alligevel.



Muslimske konfessionskrige kommer naturligvis med indvandringen. Imens må jødiske børn spille fodbold bag politibeskyttelse, ligesom tyske jøder advares mod at bære kalot. Jo, du læste rigtigt, jøder i Tyskland.



Den nøgne sandhed er, at venstrefløjspartierne profiterer af indvandringen. Regningen kan de altid sende videre til dem, der arbejder, eller til de rige svin i de store villaer, biler og både. Spørgsmålet er, om vi allerede har passeret det punkt, hvorefter det ikke længere vil være muligt at samle flertal for et stop for muslimsk tilstrømning. Der er allerede for mange, der lever af trafikken og al den virak, den skaber i modtagerlandet, og Christiansborg-politikerne synes at labbe forandringerne i sig. Måske er løbet kørt. Jeg håber inderligt, jeg tager fejl.



Derfor er det mere end ualmindelig vigtigt, at du går hen og stemmer imod denne ulyksalige udvikling. Der er kun ét Danmark, og når det er væk, får vi det ikke tilbage. Af samme grund vil det være torskedumt at forpagte det til en multikulturalistisk venstrefløj, som i al sin himmelråbende naivitet forærer landet væk til alverdens folk.