Blog: Var det virkelig EU, der vandt?

Valgresultatet viser, at borgerne i de vigtigste EU-lande stadig stemmer efter en national dagsorden og ikke en fælles europæisk.

Var det virkelig Europa, der vandt, sådan som Berlingske, Politiken og andre føderalistiske mainstreammedier annoncerede efter EP-valget?



Her skal vi lige oversætte samme mediers newspeak. Med ”Europa” mener de EU.



Var det virkelig EU, der vandt?



Mig bekendt ikke i Storbritannien, ikke i Tyskland, ikke i Frankrig, ikke i Italien, ikke i Østrig, ikke i Ungarn, ikke i Holland, ikke i Sverige.



Resultatet viser, at borgerne i de vigtigste EU-lande stadig stemmer efter en national dagsorden og ikke en fælles europæisk.



Danmark er måske en undtagelse, jeg ved det ikke. Det lader snarere som om, at briternes tumultariske afsked med Unionen har fået et stort antal vælgere til at træffe det umiddelbart sikre valg og stemme på føderalisterne i V, S, RV og på venstrefløjen. Og så én ting mere, som overhovedet ikke bliver debatteret, men som jeg glæder mig til at tage op i næste kapitel: klimapopulismen.



Klimapopulismen var med til at afgøre EP-valget. Klimapopulismen lader forstå, at vi bare skal smide en hulens masse milliarder efter ”klimaet”, så gør vi en forskel. Men gør vi? Hvad med lidt klimarealisme?



Vi taler rigtig meget om højrepopulisme, men klimapopulismen har vi stort set alle omfavnet uden at vide en klap om, hvad der virker, og hvilke komplicerede dynamikker, der egentlig påvirker klimaet og naturen omkring os.



I stedet har medier, politikere og underholdningsbranchen ophøjet en 16-årig pige fra Stockholm til både politisk, moralsk og videnskabelig overdommer.



Greta Thunberg, som jeg har fået en del sympati for ved at læse moderens rystende bog om en familie i opløsning, er et symptom på denne kolossale bølge, som giver erklærede grønne partiers ny legitimitet.



Hvis højrepartier skal have en fremtid under klimapopulismen, skal de udvikle og bygge et dige for denne bølge, der ellers vil drive dem baglæns og oversvømme deres egen politisk eksistentielle dagsorden om migranter og kampen mod fremvæksten af stedse mere muslimske normer, vaner og forskrifter over det ganske Vesteuropa.



Hvis diget ikke bygges, vil der i det lange løb formentlig slet ikke være et Tyskland, Frankrig, Italien, Holland eller Danmark at redde fra global opvarmning.