Blog: Erhvervsmand går fra snøvsen på valgkampens første dag

Hvad skete der med Brian Mikkelsens bestræbelser på at redde Danmark fra at blive et nyt Libanon?

Den tidligere konservative kulturminister Brian Mikkelsen, der i dag er direktør for Dansk Erhverv, frygter tilsyneladende, at valgkampen vil drukne i hadsk tale om indvandring og anden populisme. Tænk sig, så fin er Brian blevet på den. Han risikerer at ende som Søren Pind eller Mogens Lykketoft.



Hr. Mikkelsen, hvem jeg havde fornøjelsen af at tjene i to år og ni måneder af mit liv, mens kulturkampen bragede derudad, har skiftet uniform. I dag tjener han erhvervslivets interesser, og det skal han naturligvis være velkommen til. Erhvervslivet vil i sagens natur gerne have arbejdskraft, helst så billig som mulig. Så må andre rydde op efter dem bagefter.



Adam Smith, kapitalismens profet, som tillige var moralfilosof, ville have skoset Dansk Erhverv og rystet på hovedet ad Brian Mikkelsen. Tænk at ofre sit land for ussel mammon.



Engang var Brian Mikkelsen konservativ, talte dunder mod den muslimske indvandring og lagde sig ud med Danmarks Radio på noget, der lignede kamikazemissioner. Vi måtte nærmest binde ham til masten, så han ikke for ud med sirener, og jeg fik lov til at give den fuld gas i de taler og artikler, jeg skrev for ministeren. Hver dag var en fest. Embedsværket var bestyrtet over kriger Mikkelsen og hans lille hjælper. Hvad for noget: En politiker, der mente og ville noget andet end kulturradikalt blabla, det havde de lige godt aldrig prøvet før.



Det er alt sammen historie nu. I dag optræder Brian Mikkelsen som erhvervslivets håndførte dukke, som skælder ud på populismen og befolkningens voksende fornemmelse af, at der er noget helt og aldeles galt i Danmark under multikulturalismens og erhvervslivets internationalistiske faner.



Sådan kan det gå. Brian Mikkelsen er et lysende eksempel, hvor galt det kan gå, hvis man ikke passer på.



Som historiker Lars Hedegaard, hvem Brian sympatiserede med i sin tid som konservativ, skriver i en aktuel opdatering, så er der mange mainstreamkræfter, der de næste fire uger vil arbejde målrettet mod at forhindre indvandring i at blive valgets hovedtema. I stedet vil de snakke om erhverv, sundhed, pension og klima:



»Det sidste tema skal få danskerne til at gå fra snøvsen i et kollektivt hysteri, der får dem til at glemme, hvad dette valg burde handle om, nemlig at redde Danmark fra at blive et nyt Libanon.«