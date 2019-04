Blog: Så kom indvandringens konsekvenser til Rungsted

Andre steder i Danmark er det old news.

Lørdag aften aften nåede indvandringens konsekvenser til Rungsted nord for København, da to indvandrerbander tilfældigt stødte sammen på en mondæn café på Strandvejen. Kunstnerprovoen Uwe Max Jensen var den første til at beskrive sammenhængen på de sociale medier iblandet skadefryd: »Lørdag aften var der skænket kølig rosévin op i krystalglassene (...) Men noget skulle ødelægge den gode stemning blandt Danmark absolut rigeste mennesker.« Kort efter kom det til skyderier og drab. Et vidne blev anråbt af en arabisk ulykkesfugl, som løb zigzag ud på kørebanen, flåede en bildør op og bad vidnet donere sin bil til indvandringen, så han kunne slippe væk.



Kvinden afslog heroisk og slap utroligt nok med både bil og liv i behold. Politiet rykkede talstærkt ud, resten kan vi læse om i aviserne, herunder at 22 personer er blevet anholdt og fem sigtet for drab og drabsforsøg. Altså, det sædvanlige fra multikulturens berigelsesfront. Det nye er bare, at mordene ikke sker i Greve, Fredericia, Aarhus eller Slagelse. Nu går end ikke Rungsted kyst fri.



Imens står en i Beirut født komiker ved navn Mazen Ismail, som kom til Danmark for 30 år siden, på forsiden af Politiken og laver sjov med danskerne og mener, at vores frygt for det fremmede er komisk. Komikeren siger det, de gerne vil høre i de sleske saloner og i den såkaldte kulturelite, som bliver ved med at have det lige sjovt, uanset hvad tilværelsen byder andre mennesker udenfor København K. For hver gang der sker et mord, overfald eller seksuelt overgreb ude i virkeligheden, kommer de rendende, komikerne, skuespillerne og de overvintrede hippier og siger, at vi skal huske det gode humør og ikke dømme andre.



Men tingene går slag i slag, ikke bare her, i hele Europa, hvor modstanden mod årtiers hastige og tossegode indvandring fra primært muslimske områder efterhånden er til at tage og føle på.



I en ny undersøgelse foretaget blandt 46.000 personer i 14 EU-lande, herunder Danmark, bliver indvandring og radikal islam udpeget som henholdsvis det største problem i deres hjemland og den største trussel mod Europa – foran andre problemer som arbejdsløshed, korruption og klimaforandringer.



Undersøgelsens resultat bliver i en overskrift i Kristeligt Dagblad oversat til, at »Europæerne er optaget af meget andet end indvandring og terror«, hvilket – undskyld mig – er en komisk fortolkning.



Naturligvis er europæerne optagede af andre ting end indvandringens konsekvenser – heldigvis, havde jeg nær sagt. Meget andet udfordrer europæernes tilværelse i dag og i morgen; indvandringen fra syd gør sådan set kun ondt værre.



F.eks. er flere syd- og østeuropæiske lande begyndt at se udvandring og hjerneflugt som et akut problem. Indvandringens konsekvenser kan imidlertid ikke længere tales eller mimes væk til trods for de kolossale anstrengelser, der hidtil er blevet kanaliseret ind i netop dette politiske forehavende, hvor medier har forsøgt at camouflere politikernes lange række af fejltagelse.



Se til Sverige, og du glor ret ind i indvandringens ulykkelige Arabien, hvor myndighederne, såvidt jeg kan se, uddeler rundt regnet lige så mange opholdstilladelse om ugen, som danske myndigheder forærer væk om året. De svenske politikere tænker måske, at der er plads nok i de svenske skove. Men hvor længe vil der være penge nok?



Ifølge den svenske journalist Gunnar Sandelin, der plejer at vide, hvad han taler om, viser nye tal fra den officielle svenske befolkningsstatistik, at der ved årets udgang var knap 3 mio. mennesker i Sverige med udenlandsk baggrund. Det er næsten 30 pct. Hvordan ser demografien mon ud om en generation eller to? Sverige er et løbsk tog, konkluderer Sandelin, der lyder som en, der selv har lyst til at udvandre.



Disse nedslående, men oplysende tal kommer frem samtidig med den seneste dystre undersøgelse af voldtægter i Sverige, siden indvandringen tog fart i 1975. Vist så, andre samfundsfaktorer spiller ind, men det er alligevel voldsomt at erfare, at antallet af fuldbyrdede voldtægter øjensynligt er steget med langt mere end 1000 pct. siden 1975. Helt præcist fra 421 i 1975 (5 pr. 100.000 indbygger) til 7.552 i 2018 (74 pr. 100.000 indbygger).



Når end ikke sådanne tal kan udløse et ramaskrig hos vort broderfolk, så hænger det naturligvis sammen med, at sådanne tale ikke finder vej til svenske mainstreammedier, endsige den politiske diskussion, og da også er gravet frem af en uafhængig blogger, som ingen gider lytte til.



Tal er ikke udtømmende, men nødvendige for forståelsen af situationens alvor. Lad os betragte en sidste statistik fra Danmark foretaget af den internetbaserede tænketank Unitos. Den er med til at forklare, hvad det er, der sker med Danmark i disse år.



Tallene viser, at mandlige ikkevestlige efterkommere er langt, langt mere kriminelle end resten af befolkningen, og at niveauet for deres kriminalitet er på det højeste i de seneste fem år. Betegnelsen »ikkevestlige« er for øvrigt en eufemisme. Efterkommere fra Kina og Vietnam eller andre asiatiske lande er underrepræsenteret i statistikken, mens muslimer, arabere og tyrkere er heftigt overrepræsenteret. Værst ser det ud for mandlige efterkommerne fra Libanon, Somalia, Syrien, Marokko, Pakistan, Tyrkiet, Irak og Afghanistan.



Overrasket? Næppe.



Indvandringens konsekvenser er på sin vis old news. Men lørdag aften kom de endelig til Danmarks sidste velhaverghetto.