Blog: Det er ikke det, de siger i Utrecht, Ankara eller DR Byen, det er mere løgnen i sig selv

Det er med islam som med Anne Linnets berømte popsang. Det er ikke det, de siger i Utrecht, Ankara eller DR Byen, det er mere løgnen i sig selv.

Det var bare kærestesorger, kunne flere mainstreammedier berolige deres seere, lyttere og læsere med dagen efter den offentlige henrettelse i Utrecht i Holland. Herregud, ikke andet? Knuste hjerter er som bekendt det værste. Bortset fra, altså, at det ikke var sårede følelser, der fik den 37-årige tyrker Gökmen Tanis til at gå amok med et ladt skydevåben i en sporvogn og dræbe tre og såre fem mennesker, hvem han ingen relation havde til. Det var, som forudanet, endnu et politisk mord på sagesløse, vantro vesterlændinge.

Men de håbede, gjorde de, de vesteuropæiske mainstreammedier og såmænd også den tyrkiske præsident, Erdogan, der ligeledes mente at vide, at det var hormonerne, det var galt fat med i Utrecht; de håbede så flot, at det næsten gjorde ondt, skønt det snart var glemt. Allerede dagen derpå var mediemaskinen for længst i gang med et nyt stykke råt kød; jeg tror, det var noget med en baby i Folketinget, og den rent ud sagt chokerende nyhed om, at flere og flere kendisser afstår fra at drikke komælk.

Det er med islam som med Anne Linnets berømte popsang. Det er ikke det, de siger i Utrecht, Ankara eller DR Byen, det er mere løgnen i sig selv. Det er alt det, de fortier, det er måden, de får sagt farvel – og fornemmelsen af at blive løjet for hver eneste gang, sagen har noget med islam at gøre. Hvilket alt sammen leder til en erkendelse af, at man må søge mere berygtede medier og kilder for at kortlægge, hvad der skete og hvorfor.

I min søgen efter sandheder skrev jeg til en velorienteret hollandsk ven og spurgte, om det kunne være sandt, at morderen blot døjede med følelserne. Vær nu ikke dum, lød hans var. »Familien til denne tyrkiske voldtægtsforbryder, indbrudstyv, narkopusher og kokainmisbruger har tråde til den tyske gruppe Kalifaatstaat«. Han har det så at sige hjemmefra. Min vens vurdering faldt, dagen før BBC kunne oplyse, at Gökman Tanis har været været kriger for Islamisk Stat i Tjetjenien, og to dage før de hollandske myndigheder selv beskrev angrebet som politisk og religiøst motiveret.

Min ven mente, at dødsstraf ville være en passende reaktion, til trods for at dødsstraf for længst er afskaffet i Nederlandene. Men det er den slags vrede, der får den politiske temperatur til at stige i disse år i Vesteuropa: følelsen af at være under belejring. Dels af fjender, som slår til hvor som helst i indkøbscentre, på strandpromenader, i koncertsale, redaktionslokaler, busser og sporvogne. Dels af medier, der lyver om fjendens hensigter og indirekte bliver til fjendens allierede.

For det er sigende, hvor travlt de vestlige mainstreammedier har med at berolige befolkningen, hver gang helligkrigerne angriber os. Torsdag var Kristeligt Dagblad faldet over en flere måneder gammel rapport, som tilsyneladende viser, at »verden er udsat for markant mindre terror«, til trods for at Europols seneste årsrapport siger det modsatte og peger på, at forhindrede eller udførte terrorangreb primært kommer fra islamister og venstreorienterede. Også antallet af arrestationer stiger. Avisen havde ikke desto mindre fundet frem til en håbefuld akademiker ved navn Garry LaFree, som på forsiden kunne forsikre læserne om, at verden vil vende tilbage til de gode gamle dage i 1990’erne, eftersom terrorisme kommer i bølger. Efter flod kommer ebbe.

Jeg ville ønske, jeg kunne tro på den spekulation, at den islamiske terror i Vesteuropa har toppet. Sandheden er nok snarere, at den bliver mere frekvent og stedse mindre sofistikeret. Alligevel mener de dominerende stemmer i underholdning, medier og politik, at indvandringskomplekset kan løses med pæne ord og slesk tale. Her rammer en læserbrevsskribent i Fyns Amts Avis til gengæld hovedet på sømmet med lidt sprogforskning i den danske avisdatabase Infomedia. Skribenten har fundet en række eksempler på ord og udtryk fra de seneste 25 år med angivelse af, hvornår de tidligst optræder 10 gange. Sig goddag til den nye virkelighed: kvindelig omskæring (1994), tvangsægteskab (1995), tålt ophold (1997), æresdrab (1998), tørklædepiger (1999), shariadomstol (2001), ghettoplan (2004), kønslemlæstelse (2005), klanmentalitet (2005), æresvold (2006), muhammedkrise (2006), helligkriger (2011) og koranklodser (2017).

Alle disse ord er rundet af den sociale virkelighed, det er hverdagsprosa. Som afspejler, at muslimer bliver mere radikale, når de vokser op i Europa, hvor de europæiske magthavere i årtier har abonneret på en multikulturel ideologi, der gør dem stedse mere eftergivende over for adfærd i og krav fra den muslimske diaspora. Begge dele fremmer islamiseringen af Vesteuropa. Det er derfor, vi får flere moskéer med kontakter til Iran og Saudi-Arabien, flere bander, mere terror og mere udenomssnak fra venstrefløjen og de liberale magthavere.

Gid, vi kunne nøjes med kærestesorger.