Blog: Mennesket er et lokalt væsen

Har man hørt mage? Hvem tør dog sige den slags?

I dag skal vi lege gætteleg. Du skal gætte, hvem der mon har inspireret mig til overskriften og udtalt følgende:



»Drømmen om det grænseløse verdenssamfund har været en blindgyde, en illusion for en lille gruppe (…) »Folk har brug for grænser og en fasttømret identitet (…) Vi er alle sammen lokale mennesker, selv de af os, som troede det modsatte (…) Men når alt kommer til alt, er alle fra et konkret sted, et konkret land«.

Nej, det er ikke Kasper Støvring, Michel Houllebecq, Roger Scruton eller Viktor Orban. Det er heller ikke en fra DF eller Nye Borgerlige. Afsløres skal så meget, at ordene faldt under et interview, og at intervieweren, en wannabe-verdensborger, tydeligvis var ved at få hvidvinen galt i halsen.



Og så fortsatte vor kilde:



»Der er ikke nogen globalisering af vores liv og værdier. Blod, familie, nation kommer først for stort set alle. Det nationale ligger i vores dna, det er noget af det helt grundlæggende, noget, vi bliver præget af helt fra den tidlige barndom.«



Læs det lige igen: Blod, familie, nation, dna. Hvem tør dog sige sådan noget i dag? Endda med denne flabede tilføjelse:



»Selv kosmopolitter har et pas, og hvis man kommer i alvorlige problemer ude i verden, vil man have sit land til at hjælpe sig. Det værste i verden er at være statsløs.«



Det sidste oplever vi f.eks. blandt omrejsende jihadister, der pludselig har udviklet en voldsom trang til at vende tilbage til Danmark, efter at kalifatets virkeliggørelse trak ud i Syrien og Irak. Men selv de var ”danske” og behøvede end ikke bede om lov; justitsministeren stod klar med åbne arme: Kom hjem, alle mine kyllinger!



Du har måske allerede gættet, hvem der er min kilde, eller læst interviewet. Ret vildt, ikke?



Hvis du stadig mangler en ledetråd, så hør, hvad vedkommende også udtalte:



»Det, som er blevet meget, meget klart i de senere år, er, at alle mennesker ikke er lige. Éns egne borgere kommer først. Og sådan skal det være, det andet er en utopi. Danskerne kommer først for Danmark – det er ikke kritisabelt, men helt naturligt.«



Har man hørt mage? Hvem tør dog sige den slags?



Her kommer en sidste godbid:



»Det er helt legitimt at sætte grænser for, hvor mange fremmede et givet land kan tage. Det er en demokratisk debat, og der er ikke noget rigtigt tal (…) Det er så at sige ikke deres hus, det er vores hus, og vi fastsætter reglerne. Der har de liberale svigtet ved at skabe en norm om, at det på en eller anden måde er forkert eller urimeligt at insistere på sine egne kulturelle normer i éns eget land.«



Rigtigt, det er ingen ringere end den canadiske liberale filosof Michael Ignatieff, interviewet af Marcus Rubin i Politiken. Som endnu mere utroligt netop har givet selvsamme Michael Ignatieff avisens Frihedspris. Vælger Politiken at præmiere skarpsyn og realitetssans? Den er ny.



Michael Ignatieff er derimod ingen vårhare, han kan både sin Hume og sin Rousseau, ja, han kan mere end det og har bl.a. været leder af Harvard University’s Menneskerettighedscenter og af det liberale parti i Canada og for nylig udgivet en bog om menneskerettighedsdoktrinens naturlige begrænsninger i den virkelige verden, så han ved, hvad han taler om. Denne sjældne liberale realist forstår ligesom andre mere konservative iagttagere, at de universelle menneskerettigheder er løbet løbsk, og at det er på tide at finde tilbage et mere empirisk og konkret udgangspunkt for, hvordan vores samfund bør forsvares og organiseres.



Jeg tænkte nok, det ville glæde jer at høre, at I ikke står helt alene med jeres synspunkter, og at der måske alligevel er lys for enden af tunnellen.