Blog: Den politiske klasse kan ikke skelne mellem ideal og virkelighed

Mindre Auken, mindre Løkke – mere Danmark.

Da jeg forleden havde den fornøjelse at debattere med Ida Auken fra Radikale Venstre på Vartov, lagde hun ud med at melde mig til DR’s politi-tv-program ”Detektor” for fake news. Beskyldningen bundede i, hvor meget Den Europæiske Union de senere år reelt har gjort for at standse folkevandringen til Europa, hvor jeg hælder mod meget lidt, alt for sent og kun modstræbende, mens Ida Auken mente, at EU er på rette vej, og at det for øvrigt er en international opgave at håndtere verdens flygtningeproblem.



Jeg svarede, at hun selv kan være fake, for news, det er hun i hvert fald ikke, og så var vi lige vidt. Derfor vil jeg gerne uddybe min position.



Den går en anden vej end »internationale konventioner« og mere EU og FN, hvorfor jeg da også sammen med flere andre har advaret mod underskrivelsen af FN’s globale migrationspagt, som vil gøre migranter til flygtninge, lette adgangen til Europa for flere og flere og kriminalisere medier og mennesker, der er imod det progressive angreb på de europæiske nationalstater.



Denne slags internationalisme vil kun forværre de sociale, økonomiske og kulturelle problemer og lægge yderligere pres på den demografiske udvikling i Vesteuropa. Idet vi anerkender den multietniske virkelighed i Europa, bør vi arbejde på at gøre op med den multikulturelle indstilling i politik, medier og kulturliv, som har gjort parallelsamfund ikke alene mulige, men tiltrækkende, i førhen mere etnisk homogene og tillidsfulde samfund.



At de menneskeeksporterende lande går forrest i kampen for større folkevandring, kan næppe overraske. At vi i de menneskeimporterende lande lader det fortsætte, er et langt større mysterium.



Måske skyldes det, at den politiske klasse, som i overvejende grad er økonomisk liberal, men ligger værdipolitisk langt til venstre og svælger i metaforer som »muligheder«, »forandring«, »potentialer«, »disruption« om det nye, eksotiske og grænseløse, kan bruge muslimer til to meget vigtige ting: dels at ødelægge nationalstaten og skabe »multikulturelle« samfund. Dels at importere billigere »arbejdskraft«.



Vi kan roligt kalde denne rød-blå alliance for lige så uheldig som uhellig. Den er skæbnesvanger og vil på sigt forandre Danmark og de øvrige vesteuropæiske lande til uigenkendelighed. Sverige, Tyskland, Belgien og Storbritannien er allerede godt på vej. Danmark såmænd også.



Lad mig sige det sådan, som jeg understregede, da jeg tidligere i år anmeldte hendes debatbog ”Dansk”, at det tjener Ida Auken til ære at være voksen nok til at indrømme, at hun var for påståelig, da hun i sin ungdom insisterede på at have mere til fælles med en tilfældig studerende i Berlin end med en landmand i Sønderjylland. Men hendes erkendelse er, som jeg blev mindet om på Vartov, mildest talt pletvis, og hendes konkrete politikforslag, som jo ellers må være enhver politikers varemærke, er lige så floromvundne som altid, også når hun konsekvent siger EU om Europa og lige så frejdigt erklærer, at det er FN, der bestemmer, hvor mange flygtninge Danmark skal tage imod.



I mine øjne er Ida Aukens forveksling af EU og Europa sigende for en politisk klasse, som ikke længere evner at skelne mellem ideal og virkelighed. Det samme er hendes underkastelse under FN’s menneskeeksporterende dagsorden. Her kommer fem

konkrete forslag til inspiration – hinsides Auken, hinsides Løkke:



1. Stands al muslimsk indvandring i en forsøgsperiode. Vi er nødt til at gøre noget andet end hidtil, hvis vi vil give et genkendeligt Danmark videre til den næste generation.

2. Hold op med at tale om flygtninge i Danmark. Man er flygtning, hvis man flygter fra krig og forfølgelse til det nærmeste sted eller land, hvor man er i fysisk sikkerhed. I fremtiden vil vi muligvis stå med svenske og tyske flygtninge ved Danmarks grænser, men folk, der er rejst op gennem Europa for at slå sig ned her, er ikke flygtninge, de er migranter, se pkt. 1.

3. Lav politiske aftaler med Syd-, Central- og Østeuropæiske lande om grænsespørgsmålet. Vi deler interesser, når det handler om at beskytte vort kontinent mod galopperende migration og eliternes selvpåførte attentat mod Europa, såsom kystbevogtning, udveksling af informationer, sikkerhedsanalyser og kriminalitetsbekæmpelse.

4. Inddrag Nato, dvs. også Tyrkiet, i beskyttelsen af Europa. Det er ikke nok, at de italienske myndigheder siger nej til såkaldte flygtningeskibe. Forsvaret for Europa vil i sidste ende være politisk og militært, ikke juridisk.

5. Internationale aftaler, herunder i FN, bør handle om at få afrikanere og muslimer til at blive i deres hjemlande og medvirke til at forbedre dem og på længere sigt skabe grobund for patriotisme i de menneskeeksporterende lande syd for Middelhavet. Økonomiske midler, der anvendes på ikkevestlig indvandring i Vesteuropa, kan med fordel bruges i nærområderne. Denne 180 graders vending bunder i én afgørende urkraft: politisk vilje. Spørgsmålet er, om den stadig findes – eller kan findes frem?



Selvfølgelig vil disse eller flere forslag i tråd hermed møde voldsom modstand i den politiske klasse og dens medier. Men en stigende del af befolkningen, ikke alene den indfødte, bakker op om en ny realisme og er parat til at gå meget længere end de nuværende regeringer i Vesteuropa.



Mindre Auken, mindre Løkke – mere Danmark, mere Østrig, mere Italien, mere Polen, mere Tjekkiet, mere Slovakiet, måske endda mere Spanien. Altså, mere Europa, mindre EU.