Blog: Danmark bliver et lille Sverige, hvis vi lader indvandringen fortsætte bag de symbolpolitiske tiltag

At voldtægter og etnicitet hænger sammen synes at være den helt nye og tøvende erkendelse i vores vantro naboland.

Det er på flere måder historisk, at svensk tv har gjort sig den ulejlighed at gennemgå statistikken over dømte voldtægtsforbrydere i Sverige fra de seneste fem år. Hvad svenske kriminologer netop har afvist at gøre i mere end tre årtier af frygt for at tjene ”fremmedfjendtlige kræfter”, og hvad myndighederne har bistået kriminologerne i ved at opgive at føre statistik over kriminalitet og etnicitet, kom pludselig frem i al sin eksplicitte gru i bedste sendetid op til det forestående Riksdagsvalg.