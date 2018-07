Blog: Gamle paver i Avignon, nye paver i Bruxelles

Fremtidige historikere vil muligvis beskrive vort nuværende skisma som det sidste i rækken af store skismaer, der har kløvet kontinentets sjæl og konstitution gennem århundreder.

Vi kører ind i Avignon langs Rhône-floden, parkerer Peugeoten og spadserer ind til den gamle bykerne, og vupti er det som at blive tryllet 700 år tilbage til dengang, hvor oprørske paver residerede bag middelalderbyens tykke slotsmure, tårne, gotik og freskomalerier i direkte konkurrence med selveste Rom. Det er overvældende i sig selv, for Avignon oplevede en kulturel og økonomisk storhedstid, som stadig ses og mærkes, og skæbnen vil, at byens årlige teaterfestival er i fuld gang, hvilket forstærker oplevelsen af at gå rundt i et historisk eksperimentarium, der summer af menneskelig komedie, skæbnefortællinger og historiens vingesus.