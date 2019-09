Blog: Måske alle unge bare ikke skal gå på gymnasiet?

Er de gymnasiale uddannelser blevet indhentet af deres egen succes? Det tyder en ny undersøgelse på. Men inden vi går i panik, kan vi måske endelig få taget en diskussion om, hvorvidt vi har et ungdomsuddannelsessystem, som vi kan være tilfredse med?

Der er røre i den uddannelsespolitiske andedam.

I en ny trivselsundersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet lavet på baggrund af besvarelser fra 83.000 gymnasieelever, fortæller ⅓ af de adspurgte, at de overvejer at droppe ud. Hvis du tænker, at det tal må kunne begrunde en sund omgang panik, så er du ikke alene.

“Når en tredjedel siger, at de overvejer at droppe ud, så skal alarmklokkerne lyde i det politiske” så klar er meldingen allerede fra Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil. Suppleret af DGS-formand, Martin Mejlgaard, lyder løsningsforslagene blandt andet at kigge både karakter- og optagelsessystemerne efter i sømmene.

Budskabet er altså ikke til at tage fejl af: en tredjedel af de unge på gymnasierne overvejer at droppe ud og nu skal himmel og helvede sættes i bevægelse, så de for guds skyld ikke gør det. Men inden vi bankerne næverne i panikknappen, giver undersøgelsen mig lyst til at stille følgende spørgsmål:

Viser den tredjedel måske ikke bare, at det ikke er alle der skal gå i gymnasiet?

Hvis du allerede nu er ved at kløjs i kaffen eller er komme til at inhalere hele pause-cigaretten ned i svælget, så beklager jeg. Når uddannelsespolitikken i det her land i årevis har handlet om, at få skovlet så mange unge som muligt ind på de gymnasiale uddannelser, i forberedelserne på det kreative samfunds og robotternes snarlige komme, så kan modsatrettede tanker forekomme vanvittige. Men gider man se på tallene fra trivselsundersøgelsen, vil man dog forhåbentligt anerkende, at svaret ikke bare kan være automatreaktioner.

Af de 85.000 begrunder 13% tanken om at droppe ud med faglige årsager, 10% sociale årsager, 8% omvalg til anden uddannelse, 13% personlige årsager og 6% med “andet”.

Hvis man død og pine gerne vil, så kan de her tal sagtens tolkes ind i, hvordan de gymnasiale uddannelser har svigtet deres opgave, som de altoverskyggende, brede ungdomsuddannelser, der skal kunne rumme alle. Det kunne også være, at tallene netop er et produkt af, at man for længe har prøvet på at kunne rumme alle?

Jeg er derfor enig i, at tallene er alvorlige, men af nogle ganske andre grunde end hvad der bliver anråbt som de åbenlyse. For hvis vi vælger at angribe det som en tredjedel der er endt på den forkerte hylde, så bliver spørgsmålene pludselig nogle andre: Hvad kan vi så gøre for at få hjulpet dem godt videre? Og hvad kan vi gøre for, at færre fremover skal ende i samme frustrerende situation?

En sten i skoen er åbenlyst det taxametersystem, der er fundamentet for gymnasiernes økonomi. For hver ekstra elev man i første omgang for optaget og senere uddannet klinger kasseapparatet, hvilket alt andet lige tilskynder, at man får fyldt klasselokalerne med alt hvad vægge og vinduer kan holde til.

Kunne man forestille sig et system, der belønner de uddannelsesinstitutioner, der får vejledt de elever, der er landet på en forkert hylde hen på den rigtige? Om det så er at arbejde ufaglært et par år for lære værdien af et ærligt arbejde eller en hel anden uddannelse? Som jeg skrev i mit forrige indlæg, tror jeg også på, at erhvervsuddannelserne har en central rolle at spille, hvis de får lov til det. Den tidligere regering igangsatte et serviceeftersyn af taxametersystemet, som jeg da håber, at den nye har tænkt sig at videreføre.

Så jo, jeg håber virkelig, at ministeren lader alarmklokkerne lyde!

Men det skal ikke være for de elever, som overvejer at droppe ud gymnasiet. Lad i stedet alarmklokkerne runge gennem Christiansborg mod et uddannelsessystem, hvor man skødesløst har solgt én uddannelsesvej, som den eneste rigtige og nu lettere modvilligt er ved at opdage konsekvenserne.

Supertankeren har kurs mod isbjerget. Alle mand på dæk.