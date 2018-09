Blog: Vil partileder tabe stemmer, når hun snaver med tv-vært?

Kan man stikke tungen halvt ned i halsen på dem, kan man formentlig ikke ønske sig en bedre medie(be)dækning.

Pernille Vermund og Jonatan Spang snaver! Ikke hele tiden, men de har i hvert fald gjort det én gang. I et nyt afsnit af ”Tæt på Sandheden” (TPS), hvor Spang er vært, ser vi nemlig Nye Borgerliges leder og komikeren råsnave til det punkt, at man næsten må rødme. Klippet er naturligvis satire, men det kan meget mere end at underholde i 12 sekunder. Udtrykket win-win, som reklamemænd i starten af 00’erne slyngede om sig med, skal derfor genoplives nu. Med tungestuntet har både Spang og Vermund nemlig bevist, at de begge er nogle af de bedste til det, de gør.

Det er en gammel sang, at medierne og magthaverne har et had-kærligheds-forhold til hinanden. Husk på, at det var TPS med Spang selv bag mikrofonen, der skabte furore over at ”spilde politikeres tid” til en tidligere københavnsk borgmesters fratrædelsesmøde på Københavns Rådhus, og som senest har drevet gæk med Danske Banks afgående superskurk til deres ditto. Men her viser Nye Borgerlige (NB) og partiets leder i dén grad DR2 og TPS den blødere side af hånden og vifter den samfundskritiske produktion nærmere; endda så nært, at flere mener, at det decideret kan skade VerMUND, men de kritiske røster har ikke forstået, hvad mediestuntet kan.

Vermund og NB har lukket vælgerne, risikoen for kritik og allervigtigst journalistikken og den danske humor ind i det allerinderste, tør vi vist godt sige, og det er netop dét, vi vil se. For vi har mistet tålmodigheden med politikere, der tager sig selv lidt for alvorligt. Eller som taler med to tunger.

Spang og TPS har til gengæld vist, at de kan honorere politikeres selvironi og mod i en sketch, der helt enkelt handler om, at Nye Borgerlige er det dårlige selskab, som ingen ønsker at holde. I øvrigt en subliminal reference til det faktum, at NB stormer frem og formentlig vil komme i regering næste år, men ingen vælgere er specielt verbale om deres begejstring for partiet; i hvert fald ikke de, der oftest får stukket en mikrofon hen under næsen. Nye Borgerlige er festen, hvis gæster først møder op, når mørket har sænket sig.

Politikere og offentlige personers velvilje, når det kommer til den gode satires kompromisløse metoder, er generelt fremherskende. Bedst eksemplificeret er det med ”Den korte weekendavis” på Radio24syv, hvor Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og Rasmus Bruun fredag efter fredag sætter sig ned i et optageunivers, hvor Kirsten Birgits nære venner er kulturelle koryfæer og aktive politikere, skuespillere og forfattere, og hvor disse er en hyppigt tilbagevendende del af Kirsten Birgits anekdoter, hvilket de modige politikere og offentlige personligheder derefter bare har at spille med på.

Reklamemanden fra starten af 00’erne ville også have kaldt dét greb for win-win. For ikke bare er det underholdende og metaforvridende genialt fundet på, det styrker også både afsender og modtager i de konkrete samtaler, skuespil, eller hvad de ellers finder på.

Journalister ligger lavt på listen over faggrupper, som folket har tillid til. Det gør politikere i øvrigt også. Det kan de rigtige 12 sekunder måske ændre på. Kan man lykkes med at signalere indforståethed, bekendthed, tryghed og nærmest kammeratlighed med de skrivende eller optagende vagthunde er man godt på vej, når det kommer til at skabe en god stemning om sin egen person i pressen.