Blog: Da jeg kom på barsel, fandt jeg ud af, hvor travlt mine børns mor har

På trods af lidt svinger i valsen blev 2018 året, hvor jeg tog lidt mere barsel. God 8. marts.

Et af mine første indlæg her på bloggen handlede om, at jeg håbede at 2018 blev året hvor mænd tog noget mere barsel. Om det er gået således har jeg ikke styr på, men for det ikke skal være løgn, var det tæt på, at jeg ikke engang selv formåede at leve op til egne forhåbninger.

Da indlægget blev skrevet havde jeg kort forinden afholdt to ugers fædreorlov. En ny overenskomst havde åbnet døren for, at vi nu i byggeriet kunne holde forældreorlov med fuld løn. Det havde jeg selvfølgelig sat mig for at for at gøre brug af. Men nogle spørgsmål om anciennitet på jobbet gjorde, at jeg ikke var berettiget til noget som helst. Så pludselig var det et spørgsmål om økonomi, og ikke vilje, der satte standarden.

Men bedst som jeg var begyndt at affinde mig med at jeg ikke skulle have den orlov med ungen, opstod en ny situation. Der var ingen institutionsplads til den lille, og mine børns mor blev i alt sin enkelthed tilbudt et job, hun virkelig gerne ville have. Så der var ikke meget tid til snak. Jeg skulle hjem og gå, og min kæreste gik på arbejde. For en periode vel at mærke. Jeg glædede mig. Nu skulle jeg vågne udhvilet, spadsere roligt rundt med den barnevogn og en god kop kaffe, skrive en masse på min blog, og lave bunkevis af god mad med friske krydderurter, mens jeg kiggede efter den lille. Det var helt perfekt.

Goddag mand økseskaft! Efter kun få dage hvor jeg havde set efter den lille hjemme, gik det hurtigt op for mig, at den eneste bunke der var overskud i, var den med ting man ikke fik nået. Der bliver gået den ene kilometer lange barnevognstur efter den anden. Ikke når man lige syntes, at det kunne være rart at slentre afsted med en kop kaffe. Nej hele tiden. Når guldklumpen var sulten, så var det nu! Og ikke om en halv time, når maden var klar, og når man bedst troede, man skulle til at have et kvarters pause, blev der trådt af på naturens vegne i ikke ubetydelige mængder. Inden man havde fået set sig, om var dagen gået. Hvis man synes, at tiden går stærkt på en travl arbejdsplads, er det fordi man ikke har været hjemme med sådan en lille en.

Derfor vil jeg gerne i dagens anledning gentage mit budskab fra tidligere: Tag nu lidt mere barsel. Og også gerne mens den anden forælder ikke er på barsel. Selvom man har travlt, er det virkelig fedt at være sammen med de små. Og uanset hvordan man vælger, at et familieliv skal skrues sammen, tror jeg, det er en god og sund ting at have en idé om, hvad den anden har at se til, når vedkommede går hjemme på barsel.