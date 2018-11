Blog: Faglig massakre hos DSB

De arbejdende ved DSB mødes med agressiv fremfærd og revolverdiplomati fra DSB's ledelse og Dansk Industri.

Efter endnu en forhandlingsrunde i mandags mellem Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund (fagforening for lokoførere, etc.), måtte parterne gå hvert til sit. De kunne ikke blive enige og måtte tage sig en tænkepause. Dog blev der aftalt et nyt møde i dag, torsdag. Så der er vilje til at finde en løsning.





Væk med tillidsrepræsentanterne

Det er ellers svært at forstå, når man kigger på fremfærden fra Dansk Industri. En ting er, at DSB overflytter deres medlemskab til Dansk Industri. Men da det kom på plads, har man også møvet sig aggressivt frem med en model, hvor man lige sakser 70 ud af 99 tillidsvalgte ude på arbejdspladserne. Det er noget af et indgreb i medarbejderindflydelsen. Man kunne lige så godt sige: ”Vi finder jer ikke kompetente til at vælge jeres tillidsfolk. Det skal vi nok selv klare”.





Hellere samarbejde end diktat

Personalet hos DSB har rullende arbejdstider. Derfor har man i DSB lavet vagtplanerne i tæt samarbejde med de folk, der rent faktisk skal udføre arbejdet. Det giver jo egentlig ret god mening. Det psykiske arbejdsmiljø får da uden tvivl et løft, når arbejdet udføres gennem samarbejde og ikke via diktat. Det giver også langt bedre muligheder for at få job og familieliv til at spille sammen. Det vælger man også lige at sable i det nye udspil. Det skal være en ren ledelsesopgave. At man i DSB´s ledelse ikke ønsker at inddrage medarbejderne i planlægningen af arbejde, der skal køre mere eller mindre i døgndrift, virker hamrende useriøst. Det kan de da kun mene, fordi det ikke er dem selv, der aktivt skal udføre planlægningen ude på arbejdspladserne.





Overenskomsterne hos DSB-personalet fungerer som rammeaftaler. Det vil sige man har forhandlet et minimum i rammerne, og derefter har man lokalt ”fyldt rammerne ud” ved at forhandle lokalaftaler på plads. Det har taget årtier at forhandle de her lokalaftaler på plads. De omfatter alt fra løn og arbejdstid til medarbejderindflydelse. Dem har DSB ledelsen stillet et krav om skal væk. De vil ikke have dem mere.





Klassisk revolverdiplomati

De her krav er ultimative. Det er ikke til forhandling. Tag det her eller ingenting - klassisk revolverdiplomati. Og hvorfor gør man det her? Meget tyder på, at man lægger i ovnen til et salg af DSB. En eventuel køber skal jo ikke belemres med alle mulige lokalaftaler, som de skal sætte sig ind i. De skal overtage en struktur 100% på deres præmisser, og så skal de ellers kunne drive forretning på baggrund af over 100 års offentlige investeringer. Og scenariet der udspiller sig nu, flugter da også fint med Transportministerens ønske om at sætte fut i udliciteringerne af vores jernbaner.





Politikkerne gør klar til at sælge DSB

Man må ikke lave overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Men jeg forstår godt, at Dansk Jernbaneforbund ikke kan acceptere disse krav. Vi taler om mange årtiers forhandlinger og kamp for at få de her aftaler på plads. Aftaler der dækker over arbejdstider der svinger til alle tider af døgnet. Et ansvar der omfatter sikker transport af flere hundrede mennesker ad gangen og millioner af mennesker årligt.





Hvis vores politikere så inderligt ønsker en privatisering af DSB (trods bitre erfaringer fra blandt andet Storbritannien), så må erhvervslivet selv betale prisen for at drive jernbanevirksomhed. Man bliver i forvejen ikke millionær af at arbejde ved DSB. I hvert fald ikke når man arbejder på gulvet.