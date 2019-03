Blog: Derfor skete New Zealand-massakren

Gerningsmanden er alt det, som han hader.

Gerningsmanden fra New Zealand havde tydeligvis totalitære fascistiske/nazistiske holdninger, og repræsenterer derved en ligeså vanvittig totalitær ideologi, som den totalitære ideologi, han ligger til grund og motiv for sin massakre.

Informationer peger tilmed på et hævntogt, begrundet i tidligere terrorangreb i Europa. Det understreger, at vi i vores vestlige civilisationer, står over for nogle problematikker, der kræver vi tager dem langt mere alvorligt, end vi har gjort tidligere.

Vi har en fælles forpligtelse. Men når vi ignorerer den grundlæggende bagvedliggende problematik, så frygter jeg vi vil se flere angreb både fra islamister og fascister.

Når jeg kigger på vores eget samfund her i Danmark, så har vi vel aldrig i min levetid været mere splittet, som nation og som folk. Presset vil kun vokse de kommende år, fordi politikerne fastholder deres fatale projekt, og nægter at forholde sig til det grundlæggende spørgsmål:

Kan islam sameksistere med demokratiske og verdslige kulturer?

Og jeg må venligst anmode om, at dette skriv ikke bliver opfattet som en validering af de vanvittige handlinger, hvor uskyldige mennesker har mistet livet, og hvor familier nu er kastet ud i sorg. Det vil være en absurd konklusion, og vil kun kunne foretages i ond tro.

Men vi bliver nødt til at forholde os det som sker i disse år. Hvis vi ikke debatterer og adresserer det grundlæggende spørgsmål, så lægger vi som civilisation blot mere brænde til bålet. Vi vil se hyppigere angreb, og vi vil som befolkninger være fanget midt i det hele. Det kan i løbet af nogle generationer ende helt galt.

Opretholdelse af et land og en civilisation - er ikke givet.

Vi er heldigvis flere og flere, der rejser sig og kæmper imod totalitarismen, ligegyldigt hvilken fanatisk ideologi, den gemmer sig bag. Vi er heldigvis flere og flere, der ikke længere blot vender det blinde øje til, og håber på et mirakel.

Vores kamp er ikke som de totalitære kræfters. Vores kamp er ikke bygget på had. Vores kamp er bygget på kærlighed til vores børn og vores land.

Den bygger på historiens vidnesbyrd, og en accept af grundlæggende forskelligheder. Forskelligheder, der aldrig vil kunne viskes væk, og derfor skal respekteres, og handles efter.

Islamisterne vil aldrig acceptere verdslige love, som styrende. Vi vil aldrig acceptere islamiske love og regler, som styrende.

Jo hurtigere vi erkender, hvad historien fortæller os, des færre forfærdelige terrorangreb vil vi som civilisation skulle bære i fremtiden.

Vi skylder de kommende generationer at tage ansvar.