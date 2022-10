Er vi på vej mod et nyt jordskredsvalg?

Men baggrunden var altså (endnu) en krig i Mellemøsten, som var brudt ud i oktober 1973. Dengang var den primære energikilde olie eller kul. Vedvarende energi og andre energikilder var slet ikke inde i billedet.

Og mange danskeres reaktion på krisetiderne havde visse lighedstræk med den reaktion fra nogle af danskerne i dag. Fremskridtspartiet fik mange stemmer fra danskere, som syntes, at de selv havde det rigeligt hårdt økonomisk. Så hvorfor skulle de så også - via skatten - betale til ”skrankepaver” (i form af lønninger til medarbejdere i den offentlige administration), universitetsstuderende, som læste indianske studier på Københavns Universitet eller lignende - og til Statens Kunstfond og andre statslige kulturinstitutioner.

Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne understreger ganske vist gang på gang, at her ikke er tale om et protestparti. Men hvis man ser den aktuelle debat i et længere historisk perspektiv kan man imidlertid ikke lade være med at komme til at tænke på den østjyske lagerforvalteren Rindal, som kritiserede netop bl.a. Statens Kunstfond, når man hører Inger Støjbergs angreb på denne fonds livstidsydelser til forskellige forfattere. Rindal var en del af den samme bevægelse, som Mogens Glistrup personificerede, og Rindal endte da også med at melde sig under Glistrups faner.

Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne og idéen om et bredt samarbejde er også noget, man kan genkende fra 1970’erne. Ikke så meget fra debatten op til selve jordskredsvalget, men mere i de efterfølgende års politiske diskussioner. I slutningen af 1970’erne udkrystalliserede idéen om, at man skulle løse den aktuelle økonomiske krise med et formaliseret bredt politisk samarbejde sig i dannelsen af SV-regeringen i 1978.

Det er den første og eneste regering, Danmark har haft i efterkrigstiden, som gik på tværs af ”blokkene” (som man ganske vist ikke normalt kaldte det i 1970’erne), altså hvor både Socialdemokratiet og ét af de store borgerlige partier indgik i regering sammen. De Radikale har ofte været i regering med enten Socialdemokratiet eller flere af de andre borgerlige partier. Og fra 1957 til 1960 havde man ”Trekantregeringen”, hvor Danmarks Retsforbund og De Radikale var i regering med Socialdemokratiet.

Men SV-regeringen, som blev dannet i 1978 (og kun kom til at eksistere frem til 1979) var altså en nyskabelse og den første regering siden 1945, hvor ét af de store borgerlige partier, som ikke kan henregnes som midterpartier, gik sammen med Socialdemokratiet i en regering.

Hvordan gik det så denne regering? Den fik et meget kort liv, og det skyldtes for det første en indbygget grundlæggende mistillid mellem de to partier Socialdemokratiet og Venstre, som gjorde samarbejdet vanskeligt. For det andet, at politikerne på denne tid ikke rigtig vidste, hvordan de skulle løse de økonomiske problemer. Det var i høj grad opstået af en international økonomisk krise, som man ikke havde set udspille sig på netop denne måde tidligere. For det tredje - og dette er også et vigtigt punkt - var det en regering, der på trods af, at den gik hen over den politiske midte - ikke havde flertal i Folketinget. Det vil sige, at regeringspartierne først skulle blive enige internt om, hvad man gerne ville have gennemført, og derefter ovenikøbet ud og søge efter et flertal for at få planerne igennem ved at forhandle med nogle af oppositionspartierne.

De historiske erfaringer fra jordskredsvalget i 1973 og fra de efterfølgende års udvikling i dansk politik kan således give et fingerpeg om, hvordan dansk politik i de kommende år kan stå over for meget store udfordringer, uanset hvordan folketingsvalget og regeringsdannelsen i sidste ende kommer til at falde ud.