Blog: Dit hakkeri på DF skader din troværdighed, Pernille Vermund

Hvis kampen mod islamiseringen er hjerteblod for hende, hvorfor bruger hun så så meget tid på at nedgøre det parti, der gør mest for at bekæmpe islamisering?

Præcis en time og ti minutter inde i DR2’s Debatten faldt ordene. De ord, som jeg måtte spole tilbage og høre én gang til, fordi jeg i første omgang troede, jeg havde hørt forkert.

Ordene kom fra Pernille Vermund og var et svar til Morten Messerschmidt, der rev Vermund i næsen at hun, der først er kommet særdeles sent i kampen om indvandringen, alligevel hævder, at det er Dansk Folkeparti, der svigter i kampen.

Vermunds replik lød: ”Jeg siger ikke, at det kun er jer, der har svigtet”.

Aha. DF har trods alt ikke svigtet MERE end Alternativet, De Radikale og Enhedslisten, mener Vermund. For alle har svigtet - undtagen hende selv.

Kald mig bare gammeldags og naiv, men påstanden er så vild, at jeg undrer mig over, at man kan være fræk nok til at fremsætte den.

Som mange efterhånden har fremhævet, var Pernille Vermund helt passiv i kampen indtil for ca. fire år siden. Ved sidste valg var hun en pæn pige hos De konservative og hendes tre mærkesager var følgende: ”Mindre stat – mere menneske”, ”Styr på infrastrukturen”, ”Mindre EU – mere Danmark.”

Ikke indvandring, ikke islam, ikke kulturkamp

Siden er der kommet helt andre boller på suppen og tak for det, men alligevel…. Hvordan kan hun fra sit temmelig sårbare glashus så systematisk kaste med sten mod dem, der kæmpede, mens hun selv var alt for pæn til at være andet end passiv?

”Det er helt tydeligt, at Nye Borgerlige har én plan: At stjæle stemmer fra Dansk Folkeparti. Det er også derfor, at partiets formand, Pernille Vermund, er blevet opstillet til Folketinget i Sydjyllands Storkreds. Man søger aktivt slagsmålet med DF-formanden, der er opstillet i samme område.”

Sådan lød vurderingen for et stykke tid fra en politisk kommentator, og når man følger Pernille Vermund på Facebook bliver man bekræftet i vurderingen. Desværre.

For der er for mig at se ingen tvivl om, at det er meget glædeligt at Nye Borgerlige er kommet til. Det har været et svaghedstegn, at kun et borgerligt parti tog kampen mod masseindvandring og islamisering alvorligt. Der var brug for, at også økonomisk blå borgerlige havde et indvandringskritisk parti at stemme på.

For når der er flere partier, der gør det til dets hjertesag, når budskabet ud til flere danskere.

”Timeglasset er ved at rinde ud”, udtrykte Pernille Vermund dramatisk i samme Debatten-duel med Messerschmidt.

Det er muligvis rigtigt.

Men hvis situationen er så gravalvorlig, hvorfor så bruge tid på at bagvaske det parti, der som det eneste deler synspunkt med Nye Borgerlige i dette vitale spørgsmål? Hvorfor ikke bruge krudtet på alle de andre partier, der konstant nedstemmer alle DF-forslag i folketinget, der forsøger at rydde op i problemerne?

En vis fnidder og nid og nag mellem de to konkurrenter er selvfølgelig uundgåelig og DF’ere har også været ude med riven lige lovligt meget, men det er Vermund, der har gjort det til sit varemærke at lange lussinger ud til det eneste andet indvandringskritiske parti i landet.

Hvis det virkelig er Danmark, det handler om, så burde hun droppe taktikken.

For hvad hjælper det kampen mod masseindvandring og islam, at der går nogle mandater fra DF til Vermunds parti? Det skaber jo ikke større støtte til det, der er hovedsagen.

Hvis Pernille Vermund og co. fortsætter denne DF-nedgørende linje, så kommer man ikke uden om at stille sig selv spørgsmålet:

ER det virkelig Danmark, det hele handler om for Vermund – eller handler det ligeså meget om at opnå personlig succes?

Jeg har faktisk et godt indtryk af partistifteren. Jeg tror, hun har hjertet på rette sted, men jo mere hun hakker på DF, jo mere tyndslidt bliver min tro.

På torsdag skal hun diskutere med Kristian Thulesen Dahl i Sønderjylland.

Her vil det blive tydeligt, at de ser forskelligt på to ting.

1. Den økonomiske politik

2. Hvordan man bedst opnår resultater rent parlamentarisk.

Det sidste er en i grunden ret u-spændende metodedebat.

Det afgørende er, at de to partier i udlændingepolitikken stort set mener det samme. Det interessante ved debatten bliver derfor, om Vermund også ved denne lejlighed vil komme med de faste absurde påstande om DF’s store udlændingepolitiske svigt eller om hun vil finde en anden attitude.

Jeg håber det sidste.

For Pernille Vermunds konstante DF-hakkeri skader hendes troværdighed.