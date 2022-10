Afløbsproblemer i den offentlige sektor

Det helt store problem for embedsmændene er derimod, at de meget vel kan risikere at få en mindre bevilling til næste år, hvis de har et betydeligt underforbrug. Pengene kunne således gå tilbage til skatteyderne i form af skattelettelser. Embedsmændene bryder sig dog ikke om at miste disse midler til skatteyderne, og derfor vil de gøre alt for, at pengene bliver brugt på flere offentligt ansatte af en eller anden slags i stedet for skattelettelser – dette fænomen kalder forskere for fluepapireffekt, og det er bl.a. også velkendt i forbindelse med statslige tilskud til kommunerne. Når det ikke er muligt at ansætte ”varme hænder” som sygeplejersker, politifolk mv., kan man løse afløbsproblemet ved i stedet at ansætte ledere og administratorer (”kolde hænder”), som det tilsyneladende er meget nemmere at få fat på.

Man kan spørge sig selv om, hvorfor politikerne tillader denne udvikling. Primært vil der altid være størst politisk fokus på, at det ikke lykkedes at skaffe de manglende ”varme hænder”, da det var den primære målsætning. Dermed kommer det i anden række, hvad der egentlig blev af pengene.

Desuden ønsker meget få politikere at rulle beslutningen om ansættelse af ”kolde hænder” tilbage, da det jo vil kræve fyringer af offentligt ansatte. Den slags ubehagelige beslutninger vil de færreste politikere tage det direkte ansvar for. Dette illustreres glimrende af, at de tre statsministerkandidater fra hhv. S, V og K først og fremmest ønsker at spare på ledelse og administration i kommunerne, selv om der er et mindst lige så stort potentiale i staten.

I kommunerne vil det nemlig være den lokale borgmesters ansvar at træffe de ubehagelige beslutninger om at sætte navn på de ansatte, der skal fyres, hvor det i staten vil være den siddende regerings ansvar.

Politikerne bør fremadrettet sørge for, at der kommer langt større fokus på udviklingen i ressourceforbruget til ledelse og administration. Føromtalte Cepos-analyse indeholder netop et forslag til, hvordan det kan gøres, der kort fortalt går ud på at indføre et særskilt budget- og forbrugsloft for lønudgifterne til medarbejdere beskæftiget med ledelse og administration. Selv om nogen vil mene, at der er tale om tør og kedelig budgetstyringsteknik, bør det interessere både politikerne og vælgerne, da det er den eneste vej til at undgå, at de igen får en ”gave” med ”kolde hænder”, som de slet ikke har ønsket sig.