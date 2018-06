Blog: Alternativet peger på den mest ansvarlige statsministerkandidat

Vi befinder os midt i en voksende klima- og empatikrise, der kalder på seriøs politisk ansvarstagen. Derfor melder vi i Alternativet nu os selv på banen til at lede landet.

Jeg følte, at jeg stillede mig splitterravende nøgen på en 10-meter-vippe, da jeg i 2014 valgte at stifte Alternativet sammen med Uffe Elbæk og stille op til Folketinget. Fra generelt at have været respekteret af medier og borgere som ekspert i fagbevægelsen, stod jeg pludselig der på vippen, blottet og i skudlinjen fra alle sider. Det var en vild og ikke altid lige rar oplevelse, men jeg fortryder det faktisk ikke et sekund. For jeg finder så meget mening i at få lov til – ja, faktisk æren af – hver dag at arbejde i Folketinget for et langt mere grønt, generøst og progressivt Danmark.

Af samme grund skulle der ikke meget betænkningstid til, da Uffe i sin tid fortalte mig om sine visioner for et helt nyt, grønt parti. Jeg havde længe gået med frustrationer over at se, hvor kortsigtet mange af politikerne på Christiansborg tænkte, når de kunne blive ved med at fokusere ensidigt på kortsigtet økonomisk vækst og fuldstændig ignorere de langsigtede konsekvenser af, hvad det gør ved vores klima. Samtidig var jeg meget ked af den måde, de fleste politikere diskuterede på. Jeg syntes, det var helt vildt forstemmende at se voksne mennesker stå og svine hinanden til uden overhovedet at tale om, hvad de selv ville.

Et grønt, generøst og progressivt alternativ

Derfor hoppede jeg med det samme med på den grønne vogn som medstifter af Alternativet, da Uffe inviterede mig ombord. Vi var en lille gruppe mennesker, der med jævne mellemrum mødtes på hans kontor på Christiansborg, hvor Uffe på det tidspunkt sad som løsgænger, for at udvikle Alternativets manifest, dogmer og værdier. Og for at forberede alle de politiske laboratorier med borgere rundt i landet, som skulle danne grundlag for hele Alternativets partiprogram.

Det kan måske lyde som meget arbejde, men jeg kan huske, at vi var helt høje over det, for vi var sikre på, vi havde fat i den lange ende. At Danmark havde brug for et grønt, generøst og progressivt alternativ, der arbejdede for en ny politisk kultur og inddragede borgerne langt mere i politikudviklingen. Noget, som vi heldigvis blev bekræftet i, da vi, trods dystre forudsigelser fra pressen, bragede ind i Folketinget med ni mandater ved sidste valg.

Uffe som statsministerkandidat

I dag har Uffe så stillet sig ikke bare på en 10-meter-, men en 50-meter-vippe: Han har med en enig hovedbestyrelse og folketingsgruppe i ryggen meldt ud, at han stiller op som statsministerkandidat for Alternativet.

En modig beslutning, som jeg har kæmpestor respekt for og støtter 100 procent op om. For vi har mere nogen nogensinde før brug for et grønt alternativ til de etablerede partier, der reelt tager ansvar for den massive klima- og empatikrise, vi i dag befinder os midt i. Et alternativ, der er visionært og progressivt, og som tager ansvar for fremtiden, for planeten og for de mennesker, der skal leve på den. Vi skal simpelthen ændre kurs fuldstændig, og det stiller vi os i Alternativet nu til rådighed for at sikre, at vi gør. Og jeg er så glad for, at Uffe, som Alternativets politiske leder, er villig til at melde sig på banen som statsministerkandidat.

Han vil sikkert blive beskudt fra alle mulige sider, når han står der, sårbar på 50-meter-vippen, og mange vil sikkert – igen – forsøge at affeje Alternativet som et useriøst gøglerparti. Men jeg er stolt over vores beslutning, for jeg ved, at vi stiller med det mest ansvarlige alternativ i Folketinget.