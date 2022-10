Så har vi en uge til at debattere det væsentlige

Ligeledes vil vi gerne have sikkerhed, så øgede militærudgifter er også en vindersag, ligesom bestræbelserne på at skaffe energi er et emne, som optager vælgerne.

Det er straks vanskeligere med klimaet, fordi det er så diffust, og det synes ikke som en direkte fare nu og her. Derfor nøjes man lige nu med at fokusere på landbruget, som helt korrekt endnu ikke har fået en klimaaftale, hvorfor kandidaternes udmeldinger bliver løfter om, hvor de vil hen. Samtidig hører vi løfter om, at især kødet ikke må blive dyrere – men det er at stikke vælgerne blår i øjnene. En afgift, som pålægges landmanden, vil afspejles i prisen for produktet, medmindre landmanden skal gå konkurs.

Ganske vist skal pengene tilbage til erhvervet, men ikke direkte til landmanden. Pengene går til nyudviklinger, som på sigt skal skabe nye produkter, som landmanden så kan tjene sine penge på. Tilbage bliver en højere pris for landmandens produkter, hvilket er rimeligt nok. Så vi kommer til at købe mindre mængder af kød og lægge flere grøntsager i kurven. Samlet set vil det være sundere for os alle.