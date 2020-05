Blog: Gu’ fanden er gutterne i Gellerup frustrerede

Jeg forstår frustrationen, når man hele sit liv har måtte lægge øre til had, racisme og islamofobi, mens man har måtte vende den anden kind til. At de nu svarer igen, burde hverken komme som et chok eller være kontroversielt.

De er presset op i et hjørne, af racister og facister, der ikke vil lade dem være. Med anslag mod deres elementære rettigheder til at være, hvem de er; tro på den gud, de gør; bo det sted, de bor.

Konstant og vedvarende, siden de blev født, har de måttet høre på, hvordan selve deres eksistens, er forkert. Og uanset hvad, de har gjort, om de har uddannet sig, arbejdet, eller været vedvarende i karambolage mod politiet; hvor end de har befundet sig, har de mødt modstand, racisme og islamofobi.

Gu’ fanden de svarer igen!

De har fået nok. Selvfølgelig. De gider sgu ikke stå model til alt i hele verden, mens de vender den anden kind til. Om det er Pia, Paludan eller hipsterfacisterne i Generation Identitær, har vi forventet, at de besvarede racistisk lort hældt i hovedet med fredelig sameksistens og stiltiende protester.

Selvfølgelig får det sin grænse; selvfølgelig trækkes streget et sted; selvfølgelig flyder begæret en dag over og mere aktivistiske protestformer tager over.

Gu’ fanden de så gør det synligt og højtråbende!

De har nemlig læst debatindlæggene fra deres trosfæller i aviserne, der stilfærdigt forsøger at forklare, at Islam og den menige muslim ikke er en trussel for Kongeriget Danmark – og de har hørt, hvordan det ikke har medført andet end larmende tavshed fra magthaverne, der uanfægtet har forsat deres korstog.

Uanset, hvor meget de har prøvet at forklare, har vi nægtet at lyttet – og kun radikaliseret vores syn på dem og deres religion mere og mere, indtil det er blevet legitimt at ønske dem hjemsendt, begære deres elementære rettigheder som mennesker knægtet, og deres religion, islam, den erklærede fjende, forbudt.

Gu’ fanden de så bruger deres religion!

Når de konstant kritiseres i kraft af deres religion, så påtager de sig kraftigere og mere ihærdigt netop en identiet som muslim. Får vi en shitstorm, når vi engang afholder et (kommunalt tilladt) bønnekald? Jamen, så får I et fucking bønnekald. Får vi en shitstorm, når vi bærer tørklæde? Jamen, så iklæder vi et fucking tørklæde. Får vi en shitstorm, når vi er muslimer? Jamen, så er vi fucking muslimer.

Gu’ fanden er reaktionen da selvforskyldt og berettiget!

Når man presser citronen, kommer der saft ud. Når man strammer garnet, knækker linen. Og når man vedvarende rækker metaforisk fuck ad muslimer, rækker de selvfølelig fuck lige lukt tilbage. Hvad havde vi forventet? At vi kunne skide på dem, deres eksistens og deres tilværelse fra i 70’erne og frem, i evig tid, uden at de reagerede imod?

Gu’ fanden de føler sig udsat!

Det ville vi andre sgu også gøre, hvis der var så meget opmærksom om vores gøren og laden. 25 gutter til en fællesbøn og et bønnekald – og fordømmelser og kritik og utildækket racisme fra en Venstre-næstformand, en politiinspektør og det halve af den danske offentlighed.

Har man nogensinde hørt om 10 gutter, der kørte skørt for at sende et statement, som blev så stor en historie? Har man nogensinde hørt om 25 gutter, der bad en bøn, som blev så stor en historie?

Gu’ fanden er vi da nogle hysteriske hyklere!

Hvordan havde det set ud, hvis de havde kæmpet for noget andet - klima, kristendom eller karakterfrie gymnasieklasser? Nul opmærksomhed. Men fordi de kæmper for retten til at være muslimer, - og det er grundlæggende det, det handler om - er det pludseligt kontroversielt.

Gu’ fanden er det racisme – og dét burde være det kontroversielle!

Det er en gennemsyrende, mere eller mindre latent, racisme, som vi er vidne til. At bønnekald og BMWer besvares med idéen om, at de tilhører en laverestående civilisation, der åbenbart indbefatter hele Mellemøsten og alt, hvad den har bragt med sig af mennesker, idéer og religiøsitet. At Gellerup ikke skulle være Danmark, men Mellemøsten. Og at det – i sig selv – skulle gøre stedet værre, mere uciviliseret og berettiget til fordømmelse.

Dét er racisme, utilsløret, men dog alligevel fordækt og gemt væk i en forfejlet ’civilisationskritik’, der skal hæve Vesten og de kristne og danerne ind i et glorificeret lys, der samtidigt nedgør og neglierer alle andres eksistens, der ikke passer i paradigmet, inklusiv de unge danske drenge i Gellerup, der nu har fået nok.

Dét burde være det kontroversielle – ikke deres reaktion, ikke deres religiøsitet, ikke deres eksistens. Men det forhold, at det samlede Danmark modsvarer det med irrationel racisme og absurde idéer om laverestående civilisatoriske folkeslag på dansk jord.

Gu’ fanden jeg forstår dem. Og gu’ fanden jeg fordømmer Danmarks racistiske reaktion.