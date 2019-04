Blog: Om Rasmus Paludan og dem som ikke anerkender ytringsfriheden

Vores ytringsfrihed er uendeligt meget værd – også når den bliver brugt til noget tåbeligt.

Nørrebro og andre dele af København har i dag været hærget af optøjer på grund af en dybest set sølle demonstration arrangeret af islam-kritikeren Rasmus Paludan. Det er mest af alt barnagtige provokationer, men det ændrer ikke ved, at Paludan har lige så meget ret til at ytre sin holdning, i dette tilfælde om islam, som alle mulige andre.

At brænde koranen af er ikke just min kop te. Jeg tror faktisk, at de fleste danskere synes, at det er temmelig usympatisk. Ligesom de fleste nok også mener, at det er temmelig ubehageligt, når Hizb ut-Tahrir gjalder deres formørkede budskaber ud over Christiansborgs Slotsplads med deres sorte faner som et uhyggeligt bagtæppe. Begge har imidlertid ret til ytre deres budskaber, sådan er det i et demokrati.

Hvis man er uenig, så er man velkommen til at demonstrere og bruge argumenter, men vold og hærværk er aldrig en løsning. Det er beskæmmende, at bandemedlemmer og andre utilpassede elementer bruger Paludans optrin til at sætte en bydel i brand. Det vidner noget om, at der er grupper i det danske samfund, der ikke forstår hvad vores demokrati går ud på. Dagens optøjer sætter en tyk streg under, at Paludans ret til at demonstrere er ukrænkelig, uanset hvor meget det koster i politiressourcer. Det er nemlig ikke Paludan der koster noget, det er derimod dem som ikke kan opføre sig ordentlig der koster kassen. Det er helt centralt for ytringsfriheden at man kan sige hvad man vil, uden at skulle frygte for sit liv – uanset hvor langt ude ens synspunkter er.

Det har indtil videre kostet 7 mio. at yde politibeskyttelse til Paludans demonstrationer. Det er desværre nødvendigt og derfor er det ikke en krone for meget. Det er faktisk alle pengene værd for vores ytringsfrihed er uendeligt meget værd – også når den bliver brugt til noget tåbeligt.