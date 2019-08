Blog: Er du på A- eller B-holdet? Staten bestemmer nu din placering

Formue skabes også gennem aktiver.

Sparekassen Sjælland-Fyn har meldt ud, at de nu lukker nogle af deres filialer i hovedstaden grundet Finanstilsynets regulering. Flere banker har allerede samstemmende meldt ind, at de også siger nej til flere kunder, end de ønsker. Når man får et nej i banken, vil de fleste almindelige mennesker normalt sidde med en følelse af, at enten a) er deres økonomi ikke er god nok, eller b) banken ønsker ikke risikoen, så man kan spørge om lån i en ny bank. Dette er dog ikke sandheden længere, men det var det engang. Som bankdirektør Anders F. Møller fra Lollands Bank fortalte til denne avis’ søstermedie FinansWatch i forbindelse med halvårsregnskabet: ”Regnskabet er meget lig dem, vi har afleveret de sidste fire års tid. Der er fremgang på kerneforretningen, og vi får flere kunder. Så er der enkelte nedskrivninger, men det skal der være i vores branche – ellers har man været for forsigtig.” Sådan tror de fleste sikkert, at bankbranchen er, at det er banken, som beslutter, hvorvidt de vil tage kreditrisiko eller ej. Men dette er langt fra sandheden i Aarhus og København nu om stunder, det gælder i grove træk kun i oplandet til de større byer, hvor bankerne gerne må tage kreditrisiko.

Finanstilsynet har indført vejledningen for udlån i vækstområder, som danske banker slavisk skal følge, ellers vanker der kritik fra Finanstilsynet. Dette skriv skal immervæk ikke ses som en kritik af Finanstilsynet, men mere af den struktur, der er i Danmark for udlån, og især også af den kommende kløft mellem A- og B-holdet. Hvordan påvirker vækstvejledningen eksempelvis så almindelige menneskers muligheder?

Forestil dig et ungt par, som begge er færdiguddannede. De har begge fået job til 35.000 kr. om måneden i startløn, så de har en virkelig god løn. De har heller ikke taget SU-lån under deres 5 år lange studier, men hvis dette unge par ønsker at bosætte sig i Aalborg, skal de skaffe 5 pct. af ejendommens værdi i kontanter, og hvis det er i København eller Aarhus, skal det være 15 pct. Alle skal have 5 pct. af ejendommen i formue ved købet, så den kan der ikke ændres ved. Men i København og Aarhus skal dette pars formue være positiv, hvis priserne falder 10 pct., såfremt de har lånt mellem 4-5 gange deres årlige indtægt. Så parret i Aalborg kan nøjes med at spare 176.000 kr. op, hvorimod parret i Aarhus skal spare 529.000 kr. op ved en gearing på 4,2 på årsindtægten. Hvis deres arbejde ligger i Aarhus, er det lidt svært at bo i Aalborg, så alternativet er en lejelejlighed, hvilket direktøren for Sparekassen Sjælland-Fyn også udtaler til samme medie: ”Flere familier, studerende og singler må pga. lovgivningen søge mod lejeboliger, der ikke er omfattet af lovgivningen. Konsekvensen er helt naturligt, at sparekassens muligheder for at lave forretninger inden for realkredit og boligfinansiering begrænses. Derfor tilpasser vi omkostninger til denne nye virkelighed, men forventer fortsat at tage markedsandele,” og han udtaler i samme artikel: ”Indførelse af vækstvejledningen har ændret fundamentalt på præmissen for at drive privatkundefilialer omfattet af denne.”

A-holdet vil utvivlsomt være dem, som har velhavende forældre, som kan hjælpe med penge ved deres børns boligkøb i enten Aarhus eller København.

B-holdet vil være dem, som aldrig kommer ind på boligmarkedet og dermed udelukkende bor til leje.

Der er selvfølgelig ikke noget galt med at bo til leje. Ja, jeg har faktisk selv haft en del lejere igennem firmaet. Men økonomisk vil det være en begrænsning for pensionisttilværelsen, hvis personer på sigt står uden for boligmarkedet. Dette skyldes, at man gennem årtiers afdrag på sin gæld til sidst har en friværdi, som kan sælges. Den formueforøgelse opnår lejere ikke, og dermed bliver de dømt til at være B-holdet.

Så hvad er alternativet, skal bankerne selv bestemme deres kreditrisiko, eller skal staten bestemme? Personligt ser jeg helst standardiserede regler for hele landet, som alle skal overholde, dermed gøres der ikke forskel.