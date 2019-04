Blog: Selvfølgelig bør afrikanerne ikke få mere end et barn

Det samme burde velsagtens gælde for araberne.

Nuvel, bør man virkelig forhindre araberne og afrikanerne i at få mere end ét barn? Egentlig ikke, men vi har taget lignende geværgreb over for vores egen europæiske befolkning, og det med stor succes. Hvorfor ikke eksportere vores europæiske succes? Eksportere velstand til tredjeverdenslandene fremfor vores aflagte tøj via en tøjcontainer fra Tvind.

Inden vi kommer så langt, så har lysten til at skrive denne blog ulmet i en del tid i mit hoved. Kan man overhovedet tillade sig at skrive om dette emne i avisen uden straks at blive kaldt det ene ukvemsord efter det andet? Men så læste jeg en artikel i Jyllands-Posten, der handler om emnet og om, at forskere nu også bakker op om sagen. Dernæst kom der reaktioner fra Søren Espersen, DF, som udtalte følgende: ”Det er simpelthen det mest dobbeltmoralske, jeg har hørt”, og Joachim B. Olsen fra LA bakker gladeligt op: ”Det er et udtryk for, at der i den her klimadebat er en understrøm af noget totalitært”.

Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor netop Søren Espersen og Joachim B. Olsen skulle have så meget imod det forslag. De to er normalt kendt for, at de kan bruge lommeregnere i forhandlingerne på Christiansborg. Hvorfor kan de så ikke regne sig frem til, at økonomien blot bliver værre og værre i Afrika og Mellemøsten?

Når økonomierne vokser mindre end befolkningstilvæksten, bliver befolkningen fattigere og fattigere, og flere vil søge væk. Det er evident, kære Søren og Joachim.

Da Grækenland stod med det ene ben i graven og tæt på at gå statsbankerot, gik de internationale långivere, herunder IMF og EU, ind for, at der skulle skæres dybt i Grækenlands offentlige økonomi, hvis de skulle have hjælp. Hvordan måtte grækerne selv vælge, men der skulle skæres, så der kom balance i økonomien. Hvorfor kan man ikke også gøre det, når fattige lande skal have hjælp? Målsætningen må være, at befolkningen bliver rigere, og det kræver enten mere amfetamin i økonomien, end nogen andre lande har præsteret før, en formindsket vækst i befolkningen eller eventuelt en skrumpende befolkning via etbarnspolitikken. Landenes bud på konklusionen må de selv stå for, men det burde være en normal tankegang. Dermed kom vi tilbage til indledningen, vi påtvinger vores egne naboer sanktioner, men af frygt for at blive udråbt til racist tør man ikke bruge samme metode i Afrika eller Mellemøsten.

Hvis ikke der sker noget, så fortsætter væksten i befolkningerne i tredjeverdenslandene, og jeg bebrejder ikke en eneste velfærdsmigrant, som i sin søgen efter lykke vælger at krydse Middelhavet i en ramponeret gummibåd, eller som via Tyrkiet går op gennem Balkan mod landet, der flyder med mælk og honning. Det er velsagtens forståeligt nok – hvorfor vi også bør stoppe befolkningsvæksten.