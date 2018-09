Blog: DBU fremstår som lallende amatører

Ryd tavlen, og start forfra.

I disse dage skulle det danske (herre)landshold have spillet kampe i forbindelse med den nye Nations League, som UEFA har søsat. Det har dog ikke været muligt for DBU og spillerne at blive enige om de vilkår, som spillerne skulle aflønnes efter, ej heller i hvilken grad DBU kunne sælge spillerne til DBU’s egne sponsorer, uagtet at spillerne selv har egne sponsorater at tage hensyn til – og at disse kan være i modstrid/konkurrence med DBU’s sponsorer. For eksempel er der historien om, at DBU tilbød Danske Bank at smide daværende anfører for landsholdet Daniel Agger af holdet, fordi Agger optrådte for PenSam i kommercielle sammenhænge, hvilket er en konkurrent til Danske Banks pensionsselskab.

At DBU allerede der er villige til at kaste den daværende kaptajn under bussen, viser, hvor kynisk ledelsen egentlig er, og hvilke værktøjer man har fundet frem. DBU beskylder indirekte fodboldspillerne for at være en samling forkælede millionærer, der ikke har tanke for, hvordan DBU bruger de penge, som selvsamme fodboldspillere årligt tjener ind til DBU på fx talentudvikling med argumentet: ”Jamen, tænk på børnene”. Det fremstiller igen DBU som en kynisk forhandlingspart, der kun har blik for egen forhandlingssituation.

DBU’s platform er også nem at kommunikere fra: Vi har de her landsholdsspillere, der alle har en lønindtægt, der efter danske standarder er en pæn sjat over gennemsnittet. Derudover har flere af spillerne egne sponsorkontrakter, og økonomisk burde de ikke mangle noget. Derfor er det også en kende absurd, at det skulle være beløb på ca. 60.000 kr. for at blive udtaget til de pågældende kampe, der fylder noget. Men vi kan jo alle blive forarget over velhavende mennesker og de valg, som disse træffer, når det grundlæggende går mod vores forestilling om, at fodbold bare er en leg, og når vi er imod moderne fodbold, som er blevet til en milliardindustri.

Det er ikke første gang, at DBU og spillerforeningen ramler sammen. Sidste år var den gal med kvindesiden. Derfor er det vel fair at antage, at forholdet mellem spillerforeningen og DBU er dårligere end det forhandlingsklima, der var tilbage i 2013 mellem Anders Bondo Christensen og min partikollega Michael Ziegler. I konflikten med kvinderne var problematikken helt anderledes: Kvinderne ville grundlæggende have flere penge tilført, end de selv kunne rejse til DBU gennem indtægter, og det samtidig med en forsikring, der kunne påføre DBU ret store udgifter i forbindelse med eventuelle skader. DBU stod set fra mit synspunkt med en god sag.

Problemet er nu, at DBU for mig at se forbryder sig mod retten til som individ at agere, som man vil. DBU betaler en meget lille procentdel af spillernes lønindkomst, og spillerne får løn af klubberne, mens de er af sted på landsholdssamling. Hvis DBU vitterligt kræver, at et globalt brand som Christian Eriksen skal opgive eventuelle sponsorrettigheder for et beløb på op mod 9 cifre, forstår jeg godt, at spillerne trækker sig.

DBU fremstår grådige, smålige og sørgelige i denne sag. Ledelsen har spillet fallit, og spørgsmålet er, om parterne ikke burde rydde bordet med krav og starte helt forfra. Jeg tvivler på, at den løsning, man evt. når frem til, har en stor varighed i det nuværende klima.