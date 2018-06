Blog: Den arbejdende klasse betaler for det store kagebord

Hvilke partier kæmper arbejdernes sag?

Man hører fra tid til anden – og især i forbindelse med valgkampen – diverse politikere fra de forskellige partier fortælle, at netop deres eget parti er arbejderpartiet i Danmark. At netop deres parti tager vare på arbejdernes vilkår i Danmark. Af indlysende årsager er det ikke videre interessant at følge denne argumentation, for partierne glemmer altid, hvem de tager pengene fra.

Vi har over en million på offentlig forsørgelse, men hvorfor er der ingen, som stolt proklamerer, at de er til for dem på offentlig forsørgelse? Nuvel, flere røde partier går selvfølgelig efter at gøre overførselsindkomsterne så store, at det ikke kan svare sig at arbejde. Men de glemmer konklusionen i deres politik. Nemlig at nogen betaler gildet, og det er ikke virksomhederne, som gør det. Nej, det er arbejderne, som betaler gildet i Danmark. Det ville helt sikkert være romantisk, hvis man blot kunne beskatte virksomhederne lidt hårdere og dermed få råd til det store kagebord, som velfærdssamfundet nu engang er blevet, kort sagt: et sønderjysk kagebord.

Det vil koste ca. 35 mia. at afskaffe selskabsskatten i Danmark, og statens budget er på over 1.000 mia. Det er altså ikke andet end peanuts, det skal ikke forstås sådan, at peanuts ikke smager godt til en øl i sommervarmen, men det er ikke ligesom det, der kan holde en familie mæt og varm igennem en dansk vinter. Så hvem betaler resten?

Gildet betales af hele det arbejdende folk

De gængse historiske arbejderpartier på den røde fløj har i den grad været med til at bygge velfærdsstaten i Danmark på godt og ondt. For ja, der er virkelig kommet meget godt ud af velfærdsstaten, men med skiftet fra, at velfærdsstaten skulle løfte de svage, til at alle er for svage og derfor skal løftes, der knækkede filmen for velfærdsstaten.

Når selv en velhaver, som har købt en lejlighed til 3 millioner til den studerende datter eller søn i storbyen, kan sikre barnet boligsikring og rentefradrag til velhaveren selv på velfærdsstatens regning, tja, hjælper vi så ikke for mange i staten Danmark?

Når det bedre kan svare sig at lægge sig fladt ned på sofaen og se Paradise Hotel og Glamour og ryge cerutter hele dagen frem for at tage et lavtlønsarbejde, har velfærdsstaten så ikke taget overhånd? Om det så endda blev indført, at man kunne tjene 2.000 kr. ekstra ved at have et arbejde, uanset hvilket, er det så ikke stadig for lidt?

Er det for at varetage arbejdernes ve og vel, at man har ladet velfærdsstaten vokse sig så stor?

Og det samme spørgsmål kunne med lige så stor aktualitet rettes til fagbevægelsens ledere i denne tid med massiv medlemsflugt. Jeg vil gerne indrømme, at jeg er helt vild med den danske model, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere selv klarer forhandlingerne, men når fagbevægelsen ikke kæmper for dem, som arbejder, tja, hvor er arbejderbevægelsen så henne? Min antagelse er, at tiden med fagforeningerne stopper inden længe, jo mindre de kæmper for dem i arbejde. Jeg kender ikke mange borgerlige, som er medlem af fagbevægelserne, ganske enkelt fordi de ikke ønsker at bakke op om fagforeningsvældet, som ikke længere kæmper arbejdernes sag, men snarere de venstreorienteredes sag.

Jo mere vækst vi får i det private, jo flere ansatte på private hænder. Jo flere ansatte i private virksomheder, jo flere skuldre til at bære den offentlige sektor. Så kan skatten selvfølgelig blive lavere, og dermed kan vi få mindre omklamrende velfærd til alle danskere. Hvorfor skal man eksempelvis kunne trække rengøringshjælp fra? Hvorfor ikke blot sænke skatten, så rengøringsdamen kunne sælge sine timer billigere?

Den arbejdende klasse hører ikke længere hjemme i de(t) traditionelle arbejderparti(er) på venstrefløjen, der kvælende omklamrer borgerne i kontrolmekanismer, som var venstrefløjen en jaloux samlever. De arbejdende kammerater hører hjemme i partier, som ønsker vækst i virksomhederne, som giver øget beskæftigelse, og som kan være med til at sænke skattetrykket endnu mere. Dermed kan borgerne selv styre, hvad deres hårdt beskattede kroner skal gå til uden at spørge staten om lov, for hvad nu hvis man virkelig elsker at gøre rent, hvorfor kan man så ikke trække sin egen indsats fra?