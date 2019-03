Blog: En frygtelig lykkelig duel – da Kristian Thulesen Dahl tabte populismekronen til Pernille Vermund

DF er ikke klar til at holde deres vælgere for nar – og tak for det.

Det sker måske ikke så tit, men jeg vil altså gerne rose Kristian Thuelsen Dahl, efter at han måtte se sig besejret på egen hjemmebane af Nye Borgerliges Pernille Vermund. Kristian kunne simpelthen ikke følge med. Grundloven, politisk ansvar og internationale konventioner holdt ham nede, mens Vermund slog og slog. ”Er du klar? Er du klar? Er du klar?”, spurgte hun. Men Kristian Thuelsen Dahl var ikke klar.

Ikke klar til at holde vælgerne for nar

Han var ikke klar til at holde sine sønderjyske vælgere for nar. Han vidste nemlig godt, at det ikke ville være muligt at gennemføre en eneste af de snuptagsløsninger, Vermund fremlagde på udlændingeområdet. Selv om Kristian kom både gul og blå ud af debatten i går, så havde han sin værdighed i behold, og det respekterer jeg ham enormt meget for.

Det er utrolig svært ikke at lade sig rive med, når man konstant bliver overbudt af en modstander fra et nystiftet politisk parti. Det har jeg skam selv prøvet. Man står lidt tilbage som ham den støvede, retskafne paragrafrytter, mens det nye ”friske pust” løber med al glansen og opmærksomheden. Og desværre nok også med en del af stemmerne. For alt for mange vælgere lader sig lokke af letbenede populistiske mirakelmagere – det ser vi, hvor end vi kigger hen i verden.

Hvor svært kan det være?

Populisterne siger jo lige præcis dét, som i hvert fald nogle af vælgerne gerne vil høre. Og det er svært at bebrejde dem, der stemmer på dem. For hvorfor pokker gøre det så svært, hvis det kan være så nemt, sådan som populisterne meget overbevisende fremstiller det?

Svaret er selvfølgelig: fordi vi lever i et demokrati, hvor du ikke kan foretage dig noget som helst uden 90 mandater. Og det er en virkelighed, som kommer til at ramme Pernille Vermund og dem eller den, hun får med sig, ganske hårdt, så snart de træder ind over dørtærsklen til Christiansborg. Vælgerne vil meget tidligt erfare, at Vermund ikke kan få indfriet sine ultimative krav, hvorefter følelsen af politikerlede vil brede sig endnu mere i befolkningen – og det kommer til at ramme os alle.

Populismekronen er ikke værd at samle på

Dét er det farlige ved populisme, og jeg vil derfor gerne rose Kristian Thuelsen Dahl for at holde stand og forsvare sagligheden. Jeg synes, at det klædte ham, og der er efter min mening ingen skam i at give populismekronen videre til Pernille Vermund. Den er simpelthen ikke værd at samle på.