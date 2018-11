Blog: Stop behandlingen af asylansøgninger i Danmark

Vores politikere kender godt til problemerne, men de er ramt af en infantil frygt for at blive upopulær iblandt de pæne og virkelighedsfjerne i EU, men også herhjemme.

Migranterne risikerer at drukne, eller dø på anden vis, på vej herop. Det er kun de rigeste asylansøgere, og for en stor dels vedkommende migranter, der har råd til at betale en menneskesmugler. Vi kan desuden ikke følge med, og vi er heller ikke verdens socialkontor.

Den muslimske indvandring har i forvejen givet os så mange problemer at vi ikke kan blive ved med at tage imod nytilkomne. Integrationsudfordringerne er på mange måder større i dag. I dag er terrorismen også en af integrationsudfordringerne.

Der findes muslimer iblandt os, der er født og opvokset i landet, som kan finde på at slå medborgere ihjel i islams navn. Den jødiske minoritet i Europa er igen forfulgt.

Vores politikere kender godt til problemerne, men de er ramt af en infantil frygt for at blive upopulær iblandt de pæne og virkelighedsfjerne i EU, men også herhjemme. Vores politikere skal til at agere som voksne mennesker, ellers vil de blive skiftet ud. De kan dog desværre nå at gøre meget mere skade, hvilket er grunden til at jeg og mange andre føler os nødsagede til at skrive om indvandringens problemer.

Mit fokus er så, no surprise, islam. Det er det fordi at islam også er blevet et vestligt og dansk problem, uanset om vi så lykkedes med øjeblikkeligt at lukke grænserne og asylmodtagelsen i Danmark. Problemerne med indvandringen er som oftest islam-relaterede problemer, ikke altid, men ofte.

Antallet af indvandrere og flygtninge betyder noget i forhold til sammenhængskraften i de vestlige lande, og de vestlige befolkninger skal også ville indvandringen hvis at integrationen skal kunne lykkes. Når de vestlige befolkninger ikke ønsker mere ind- vandring eller kun ønsker en meget begrænset indvandring, så skal de politiske ledere lytte til deres befolkninger. Det samme må gælde for modtagelsen af flygtninge. En Gallup-måling lavet for Berlingske i 2018, viste at to ud af tre danskere ønsker at der kommer færre muslimske indvandrere til Danmark.

Udlændinge-politisk står vi i en situation med millioner af migranter og flygtninge der søger til de vestlige lande, disse kommer hovedsageligt fra mellemøstlige og afrikanske lande. Millioner af mennesker som store dele af befolkningerne i Vesten, som sagt, ikke er interesserede i at tage imod. Alene af den grund, men også på grund af de ovennævnte udfordringer, så skal de vestlige lande yderligere stramme deres udlændingelovgivninger.

Flygtningekonventionen bør revideres således at asylbehandlingen kun foregår i nærområderne, også for at undgå at flygtninge og migranter betaler menneskesmuglere og i den forbindelse sætter både deres egne og deres børns liv på spil, for eksempel for at komme til Danmark. Hvis ikke konventionerne vil som vi vil, så skal vi rode os ud af dem.

Præcist sådan som Henrik Sass Larsen (S) fik sagt det på TV2 News.

Udvisninger er meget besværlige, og det vigtigste er at tilstrømningen standses. Drop incitamenter til at tage hjem og selv hvis vi får hjemsendt de kriminelle, så er det en lille hjælp. Vi skal lukke grænserne og vi skal stoppe med at behandle asylansøgninger i Danmark. Danmark kunne så, hvis Danmark vil, tage imod det antal kvoteflygtninge som vi kan håndtere. Det er flygtninge som søger asyl i nærområderne.