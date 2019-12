Blog: Det er ikke haram at danse

Man er ikke "den perfekte muslim", hvis man fravælger en fest. I stedet sætter man sig bare uden for fællesskabet og udøver selv en farlig sindelagskontrol

Politiken har bragt et debatindlæg den 16.december af en studerende med muslimsk baggrund, hvor hun kritiserer den nye dokumentarserie ”Mor, han er dansker”. Hun mener, at deltagerne i serien er kulturmuslimer og ikke-praktiserende, hvorfor den ikke kunne være repræsentativ.

Og derudover er der påstande om, at politikerne udøver indirekte social kontrol mod muslimerne gennem skolerne. Og en måde, den kommer til syne på, er, når de for eksempel bliver inviteret til gallafest - og efterfølgende bliver indkaldt til en samtale med skolen, når hun takker nej.

Jeg har ikke set dokumentaren, men synes, det lyder interessant og fint, hvis den kan bryde med nogle normer og traditioner.

For uanset, om man er praktiserende eller ikke-praktiserende muslim, så er vi nødt til slå fast, at det er problematisk for en kvinde at forelske sig i en dansk mand i muslimske miljøer.

Jeg synes, det er besynderligt, at skribenten har travlt med at stemple nogle muslimer som kulturmuslimer, mens fremhæver sig selv som en perfekt muslim, fordi hun er praktiserende og endda så muslimsk, at hun fravælger gallafester og andre skolearrangementer.

Jeg vil ikke med inddele skribenten og andre muslimer i gode og dårlige, da vi i forvejen har nogle, der har travlt med at dele os i forskellige kasser. Men vil meget gerne slå fast, at en invitation til en gallafest ikke må anses som en form for socialkontrol, der bliver udøvet af politikerne eller skolerne.

Omvendt er størstedelen af Christiansborg meget optaget af at skabe et samfund, som alle kan være i - og det lykkes på trods af, at nogle politikere fremhæver denne positive udvikling som en trussel for samfundet, demokratiet og ikke mindst danskheden.

Hvis vi som muslimer får travlt med at stemple sådan noget som fest og dans som haram og ikke deltager julefrokoster på vores arbejdspladser og kan tage til en fest og danse med andre, er det netop socialkontrol. Og skolen gør derfor i min optik det helt rigtige ved at invitere disse elever til en samtale for at tale med dem om det, der giver dem dårlig samvittighed, når de har en adfærd, der falder udenfor diskursen.

Jeg mener ikke, der ikke skal være plads til, at man kan fravælge at tage til en fest, hvis man ikke har lyst, men hvis man som muslim går rundt og tænker, at man er en bedre muslim og takker nej til en god fest og dans, fordi de tænker det er haram, så er det helt galt.

For i islam er dans, musik og fest ikke haram.