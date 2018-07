Blog: Hvor stammer denne muslimforskrækkelse fra?

Når du stempler kvinder med tørklæder som undertrykte, hvorfor bliver du så ikke glad, når du ser dem ude og arbejde og endda har taget en uddannelse?

Er der muslimforskrækkede danskere i Danmark?

Under ramadanen påstod nogle politikere, at buschauffører ikke skulle køre bus, mens de faster, fordi de udgjorde en risiko for trafikken. Efterfølgende blev det debatteret, og man fik et endegyldigt svar fra Sundhedsministeriet om, at det på ingen måder har resulteret i nogen ulykker.

Der er kun gået et par måneder, og nu er det tørklædet på sygehusene, der bliver diskuteret. Fordi en patient har nægtet at få hjælp fra en sygeplejerske med tørklæde.

Det er meget interessant. Man kan vende og dreje det, som man vil, men i min optik er det dobbeltmoralsk, at man den ene dag er ude efter dem, som ikke arbejder, og som man mener er blevet en byrde for Danmark på overførselsindkomst. Den næste dag er man ude efter dem, som faktisk bidrager til samfundet, tager kulturen til sig, arbejder og endda har en uddannelse.

Man får lyst til at spørge: Hvad er det egentlig, man vil?

Når du mener, de ikke arbejder og ikke kan sproget, hvorfor leder du så efter undskylder og beskyldninger for at få dem fyret?

Ingen går på arbejde for at blive udstillet som den, der ikke er velkommen eller ikke kan noget.

Når en person på en arbejdsplads bliver udstillet og vurderet til at være uvelkommen på grund af vedkommendes udseende, men ikke deres faglige niveau, hvad tror man så, det vækker for nogle følelser hos vedkommende?

Man kan ikke lade være med at tænke på om det virkelig skyldes muslimforskrækkelse. Endda i en sådan voldsom grad, at en patient på et hospital, hvor de syge henvender sig, forsøger at nægte at modtage hjælp fra personale med et tørklæde på?

Og i så fald, hvor stammer denne muslimforskrækkelse fra?

Jeg har selv nægtet at tro på, at man i et meget oplyst land som Danmark skulle have en muslimforskrækkelse. Men nu er jeg ikke længere i tvivl.

Er man virkelig i tvivl om, om der egentlig overhovedet er nogle danskere i Danmark, der er forskrækkede af muslimer, kan man med fordel se på f.eks. Morten Uhrskov eller Nye Borgerlige, som han deler politik med.

Jeg møder heldigvis ikke de muslimforskrækkede til daglig. Men med en politik, hvor der ingen grænser er sat for, hvor grimt man må opføre sig over for en udlænding - også en offentligt ansat - kan jeg blive bekymret for, om tendensen med muslimforskrækkelse breder sig.

For jeg har tit undret mig over, hvordan sådan nogle partier som Nye Borgerlige der er indholdsfattige, kan stille op, når de ikke gør andet end nedgøre udlændinge.

Ikke fordi jeg ikke mener, at det ikke skal være muligt, men jeg efterlyser bare mere end det.

For desværre er deres sociale medier nærmest kun fyldt med opdateringer, der omhandler udlændinge. Også selv om man godt ved, at de fleste mennesker følger politikerne på sociale medier og man derfor bør også fortælle folk, hvad man ellers har tænkt at gøre for Danmark og fremtiden

Mens jeg stadig ikke har svar på det spørgsmål, blev jeg i dag klar over, at der også findes et parti, der kalder sig for Dansk Samling. Jeg har aldrig hørt om dette parti før. Men de minder mig utrolig meget om Nye Borgerlige.

Men takket være dem ved jeg nu, hvordan man kan sikre flere underskrifter, så man kan blive opstillingsparate som parti: Det er simpelthen ved at sprede løgne, overfortolke muslimernes adfærd og bilde danskerne ind, at der snart vil være en krig mellem muslimer og ikke-danskere.

Og hold fast, de siger også: Muslimerne nægter danskerne adgang til deres fædreland.

Man kan overveje, om der overhovedet er nogen, der vil tro på det, eller om det overhovedet vil ske i dagens Danmark. Men jo mere man kan overfortolke eller fange en historie om en udlænding, der ikke opfører sig ordenligt, jo større er risikoen for det.

I dag vågnede jeg således op til nyheden, at formanden for dette endnu ikke opstillingsberettigede og politikfattige parti, det såkaldte ”Dansk Samling”, har skrevet et indlæg med alle disse påstande om mig, og prøver nu at bilde folk i at jeg simpelthen lægger op til en “krig”.

Hvorfor?

Fordi jeg har skrevet et indlæg og bakket en stakkels sygeplejerske op. En sygeplejerske, der har tilbudt en patient hjælp, men blev afvist, fordi hun havde tørklæde på.

Dette har jeg naturligvis kaldt for diskrimination.

For jeg er af den opfattelse, at hvis man kommer til et sygehus, så har man naturligvis ret til al den behandling, man har brug for - men man har ikke krav på at vælge personale til og fra, alt efter hvad man selv kan lide og ikke lide.

Det er i min optik en farlig vej at gå, hvis man tillader det, fordi man bagefter ikke ville kunne stadse det.

Første dag vil man fravælge muslimen, den anden dag den homoseksuelle, og den tredje dag en med med tatovering. Og måske den fjerde dag vil man ønske den unge sygeplejerske og afvise den gamle. Det er en farlig glidebane.

Det er mig en gåde, hvordan Morten Uhrskov ud fra mit indlæg kan komme til den konklusion, at jeg skulle ønske “etnisk dansk udrensning”. Hvor i alverden kommer det fra?

Det er fint at være uenige med hinanden i et demokrati. Men ligefrem ar kalde den, man er uenig med, for muslimen, der kræver særbehandling, og en forræder, der lægger op til en splittelse eller krig, er virkelig meget mærkeligt.

Det ligger i vores dejlige land Danmark som fundament, at man godt må debattere eller diskutere med alle salgs mennesker med forskellige holdninger. Også borgere med muslimsk baggrund har ret til at ytre sig og nægte at finde sig i at få en nedvurderende behandling og ønske blive ligestillet med alle andre.

Ingen ønsker en særbehandling. Omvendt! Jeg kræver ligebehandling for alle, uanset hvordan man ser ud i samfundet. Fra LGBT-personer til de hjemløse og dem med en anden etnisk baggrund eller et tørklæde. Alle skal behandles lige.

For det var netop det, der manglede i den historie, hvor den stakkels sygeplejerske blev afvist.

En sygeplejerske overtræder ikke regler eller love ved at bære et tørklæde, så længe der ikke er forbud mod det på hospitalet. Derfor gør hun ikke noget forkert.

Mit indlæg var svaret på tendensen til den muslimforskrækkelse, som i dag truer det offentlige rum.

Og for en god ords skyld skal man måske også understrege, at det ikke gør mig ”muslimen” noget, hvis vi ikke bliver enig om et bestemt emne. For det er sundt. Du må derfor bruge lige det ord, du gerne vil, om mig. For jeg elsker debatter og diskussioner. Selvom det sjældent flytter holdninger umiddelbart, efterlader de begge parter mere oplyste end før.