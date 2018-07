Blog: Hæng et sygehusskilt på væggene: Vi behandler ikke racister

Er du virkelig i tvivl om, om en sygeplejerske med tørklæde kan hjælpe dig, må du finde et land, hvor der ingen muslimer findes. For du får ikke lov til at fravælge en pga. udseende eller religion

Kan man hænge et skilt på væggen i venteværelset og skrive: Her arbejder sundhedspersonale med anden etnisk baggrund end dansk, bl.a. kvinder med tørklæder og mænd med langt flot skæg, der brænder for at hjælpe dig, selv om de er underbemandet. Men er du racist og ikke vil have deres hjælp, er du velkommen til at søge andre steder.

Nej, det kan man selvfølgelig ikke. For hvis man gør det, så vil det blive en glidebane, og man vil herefter aldrig kunne sætte en grænse for, hvem man gerne vil behandle, og hvem man ikke vil.

Det vil måske havne som en sag hos Etisk Råd, som alligevel ikke vil kunne formulere en sætning, der er til at forstå, uden at blive nødt til at tage filosofiske briller på, og man vil endda blive retsforfulgt, fordi man jo er autoriseret og endda har et løfte som læge om, at man ikke skal gøre forskel på patienter.

Men hvad skal vi så gøre med patienter, der diskriminerer en og håndplukker mellem personalet og fravælger dem, som har et tørklæde eller et skæg? Må vi overhovedet ikke sige fra over for dem? Og hvor går grænsen?

Det hele handler om, at jeg her til morgen læser et debatindlæg i Jyllands-Posten, der er skrevet af en person, der på grund af velgørenhed tager til et hospital for at donere blod, men ligeså snart han ser en sygeplejerske med et tørklæde på hovedet, afviser han hende og beder andre sygeplejersker om at hjælpe ham.

Heldigvis mener sygeplejerskerne, at det ikke er muligt!

Men hvor bliver jeg bare rasende over at høre den slags. Først dømmer man kvinder med tørklæder som undertrykte, men når man møder dem ude med en uddannelse eller i arbejde, afviser man dem, fordi hun jo har et tørklæde på, der åbenbart provokerer.

Så meget provokeret bliver man, at man ikke kan styre sig, selv om man måske er nødt til at få hjælp af vedkommende, og man nægter at modtage hjælpen.

Jeg må indrømme, at som næstformand for sygeplejerskerne i Kreds Hovedstaden, hvor vi har 22.000 medlemmer tilknyttet, blev jeg helt rasende, da jeg læste, at nogle patienter tror, at de bare kan henvende sig til et offentligt sygehus og håndplukke personalet efter udseende. Først vil man måske fravælge alle dem med tørklæder, skæg, tatoveringer, mandlige sygeplejersker, og måske næste dag ønske en flot sygeplejerske, der ser på en bestemt måde.

For at sige det ligeud: Hvis nogen tror, at sygeplejersker bare er nogle dukker, som kan vælges til og fra, og man bare kan gøre, som passer en, fordi man er skattebetaler, tager man fejl.

Du har ret til at få behandling og takke nej til din behandling. Men du har ikke ret til at dømme mig eller mine kollegaer, der har en vigtig rolle i dette samfund.

De fleste arbejdspladser er underbemandede, og sygeplejerskerne er en af de faggrupper, der får dagene til at fungere og løber til patienter, der har brug for hjælp. At man i sådan et presset og udfordret system kan tillade sig at afvise en sygeplejerske, der gerne vil hjælpe en, er i min optik ikke andet end utaknemmelighed.

Men man kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor mon en patient er nået dertil, at han i dagens Danmark slet ikke kan tolerere en sygeplejerske med et tørklæde, der er til stede for at hjælpe ham?

Jeg kan ikke påstå det ene eller andet. Men kan da heller ikke udelukke, at han måske lige har læst Pernille Vermunds eller Mette Thiessens Facebook-opdateringer, som generaliserer om muslimer. Den første muslim på hans vej blev ved et tilfælde så en sygeplejerske.

En sygeplejerske, der har vist, hvor meget værd hun er for sin profession - uden at fravælge en patient, der ikke ønskede hende. Et overskud, der i den grad der har overskygget diskriminationen. Tak for hende.

Nej, vi håndplukker ikke vores patienter. Men vi accepterer heller ikke, at nogen udsætter vores kollegaer med tørklæde for diskrimination. Men er du virkelig i tvivl om, om en sygeplejerske med tørklæde kan hjælpe dig, må du finde et land, hvor der ingen muslimer findes. For du får ikke lov til at fravælge en pga. udseende eller religion.