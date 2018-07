Blog: Nogle gange forstår jeg ikke demokratiet. Men det er også nok, fordi jeg er muslim

Mener vi danskere virkelig, at enhver, der kaster med mudder og taler ned til udlændinge, skal vælges? Har vi ingen krav til politikerne om vores fremtid?

Nogle gange forstår jeg ikke demokratiet.

Når Erdogan og hans fanatiske islamisme vokser og truer sekularismen, synes vi, det truer demokratiet, selv om han får over 50 pct. stemmerne. Men hvorfor tier vi så stille om politik som Nye Borgerliges, hvor de nærmest gør alle til terrorister og vil udvise udlændinge?

Nå nej. Det må jeg jo ikke sige. Fordi vi har demokrati i Denmark. Alle holdninger er velkomne. Også selv om de ikke gavner Danmark, rykker noget eller kun truer vores tolerance over for hinanden.

Når de hænger nogle møgunger ud, som har sort hår og desværre ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og begår kriminalitet, og gør dem til middel til at føre en politik, der siger, at alle med sort hår er af samme slags, og der derfor der er brug for et parti som Nye Borgerlige, bliver jeg harm og bekymret.

Specielt når man ser på meningsmålingerne og den opmærksomhed, de får, skræmmer det mig. Tænk at have et parti, der banker på Folketingets dør, selv om de ingen politik har på andre livsvigtige områder, hverken for de ældre, sundhedsvæsnet eller økonomien, men alligevel har en reel chance for at blive valgt.

Og det værste er, at hvis man spørger dem om den slags politik, som vi i Danmark betegner som velfærd, får man at vide, at vi ikke har råd til velfærd, så længe man har udlændinge boende her.

Det er bekymrende, at mange æder alle deres løgne råt uden at gøre os tanker om, om de ældre i Danmark virkelig kan få bedre velfærd, hvis de få kriminelle udlændinge kommer ud af landet?

Når Inger Støjberg er ude og fortælle, at asyltallet aldrig har været så lavt, som det er nu, kan man ikke lade være med at tænke, hvor de penge, der bliver sparet, mon er blevet af, hvis man virkelig bare kan overføre dem til velfærden? For ærlig talt, så tror jeg hun havde gjort det for længst.

Jeg synes, det er skræmmende, at vi som medborgere i Danmark ikke kan stille en politiker fra Nye Borgerlige spørgsmål om Danmarks fremtid, ældre, sundhed eller økonomi, uden at blive hængt ud som den, der er årsag til, at der ikke er råd til at få skiftet en ble på de ældre eller sørge for en bedre fremtid i Danmark.

Når politikken på den måde har nået børnehaveniveau, og politikerne nærmest slås om at have den mest forfærdelige politik for udlændinge for at høste flest stemmer, burde det være vælgernes opgave at få dem på rette spor og udfordre deres politik. Mener vi danskere virkelig, at enhver, der kaster med mudder og taler ned til udlændinge, skal vælges?

Har vi ingen krav til politikerne om vores fremtid?