Mindre ego og mere samfundssind i stemmeboksen, tak

Derfor er det let og naturligt at tænke på sig selv først - og måske også kun på sig selv. Også når man stemmer. Og mens det måske kan varme lidt til at starte med, så holder det næppe længe.

Ligesom vi blev vant til det under coronakrisen, hvor man tog ansvar for andre end sig selv – de, der fx var mest udsatte, hvis de blev smittet – skal vi igen finde samfundssindet frem og også stemme med de store linjer for øje og med et blik for, hvad der er godt for vores samfund som sådan og ikke kun os selv.

Det kræver politikere, der formår at se det store billede og ikke kun tænker i quick fixes. Og det kræver mådehold, eftertanke og selvbeherskelse fra vælgerne, når krydset skal sættes. Det er muligvis ikke så sjovt eller tillokkende som at stemme på dem, der har politiske tiltag, der er målrettet lige præcis dig. Men jeg er overbevist om, at det lønner sig på sigt.