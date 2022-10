Ligesom jeg ønsker velsignet eid, markerer jeg også Yom Kippur

Vi har set hærværk mod jødiske kirkegårde. Vi har set, hvordan jøder er blevet chikaneret på deres privatadresser. Antisemitismen er ligesom muslimhadet på fremmarch.

Det skal tages alvorligt. Og det bliver det heldigvis også af myndighederne. Og af det store flertal i befolkningen.

Masser af andre minoriteter fejrer sådan som det skal være deres helligdage eller mærkedage i fred og ro og uden at leve med chikane i hverdagen. Som de foretrækker det. Uden at påkalde sig unødig opmærksomhed. Det skal de have love til at fortsætte med.

Men så længe, der er nogle minoriteter, der bliver angrebet alene på grund af deres tro, deres religion eller for den sags skyld deres hudfarve, deres kønsudtryk, deres handicap eller deres seksuelle orientering, så længe er der også brug for, at os, der ønsker en mere lige verden, en verden, hvor forskellighed og mangfoldighed ses som en styrke, bakker særskilt op om disse minoriteter – hvad end det så er jøder eller muslimer eller en tredje udsat minoritet.