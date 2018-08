Blog: Det generelle burkaforbud er en absurd glidebane

Fortalerne for burkaforbuddet er paradoksalt nok oftest dem, der råber højest, når det gælder friheden til at ytre sig frit, hvilket blot afslører deres selvmodsigende retorik i kampen for vores frihedsrettigheder. De vil aldrig selv løfte en finger for at hjælpe de muslimske kvinder, de nu vil fratage retten til at gå i burka

Jeg ved godt, at der rent juridisk er tale om et generelt maskeringsforbud. Men lad os nu tage tyren ved hornene og sige det, som det er. Danmark har fået et burkaforbud (burka- og niqab) og fremover kan tildækkede muslimske kvinder få en bøde på 1000 kr. stigende til 10.000 kr., hvis de optræder tildækket i det offentlige rum.

Det er uanset om vi taler om kvinder, der er tvunget i burka eller kvinder, der frivilligt har valgt at gå tildækket. Ingen kender fordelingen mellem de to grupper, men i den offentlige diskussion har man indtryk af, at alle burkaklædte kvinder har fået den trukket ned over hovedet af deres langskæggede mænd på trods af, at medierne gentagne gange har interviewet selvbevidste unge muslimer, der frivilligt iklæder sig burkaen, når de færdes i det offentlige rum.

Lad mig slå fast, så det ikke kan misforstås. Jeg er ikke modstander af et burkaforbud. Jeg mener faktisk, at et forbud kan have sin berettigelse nogen steder, hvor ansigtsgenkendelse er nødvendig. Det gælder f.eks. i skolerne og på sygehuse, hvor ansigtskontakt er helt nødvendig i den nonverbale kommunikation, der er så vigtig for indlæringen, diagnosticeringen og behandlingen m.v.

Men vi har nu fået et generelt forbud. En muslimsk kvinde på vej til grønthandleren, i bussen eller på gader og stræder må nu ikke længere gå med burka, hvilket jeg finder fuldstændigt grotesk og en klar udhuling af de frihedsrettigheder, som mange af forbudsfortalerne normalt bryster sig af at gå i brechen for ved alle mulige andre lejligheder. Selvfølgelig mest, når det gælder friheden til at karikere eller ytre sig nedsættende om muslimer og andre mindretal i det talte eller skrevne ord, hvor de selv samme forbudsfortalere optræder som ytringsfundamentalister, hvilket blot afslører deres selvmodsigende retorik i kampen for frihedsrettighederne.

Gør man sig den lille ulejlighed at læse lovbemærkningerne er det tydeligt, at justitsministeriets embedsmænd har måttet vride sig i stolen for at forfatte den tekst, som i hverdagen skal håndteres af vores politi, hvor overarbejdspuklen i forvejen er så stor, at der ikke længere er tid til at opklare simpel berigelseskriminalitet.

I bemærkningerne fremgår det, at tildækningsforbuddet har til formål at værne om vores sammenhængskraft og forsvaret for de danske værdier. To meget fluffy begreber, der næppe findes to identiske meninger om, men som ikke desto mindre nu lægges til grund for et symbolpolitisk indgreb. Nogen taler desuden om, at forbuddet skal ses som et våben i den nye kvindekamp, hvor burkaforbuddet er et redskab til at hive undertrykte muslimske piger og kvinder ud af det sociale jerngreb, som deres middelalderlige familie har lagt omkring dem. Et rørende argument man oftest hører fra kvinder, der har sit på det tørre og som aldrig selv kunne finde på at løfte en finger for muslimske kvinder - bortset fra de fingre, der bevæger sig på et tastatur, der er koblet op på Twitter og Facebook.

Fremover må du kun være tildækket, hvis det har et anerkendelsesværdigt formål, hvilket vil sige i et religiøst rum eller til en begravelse, mens det er forbudt at iklæde sig burkaen på vej frem og tilbage til begivenheden. Hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro det var 1. april, men det er altså 1. august, det trådte i kraft.

Vi bryster os i mange sammenhænge af vores demokrati og af vores udstrakte hensyn til mindretal. Det er åbenbart passé nu. I sagen om burkaforbuddet har politikerne i stedet ladet sig styre af en blodrus. Frygten for at være blød over for en befolkningsgruppe, hvis samfundskredit pt. er stærkt udfordret på grund af presset på Europas grænser, nogle hårdkogte radikaliserede og kriminelle bander samt selvfølgelig den lave integrationsrate.

Men at løsningen på det skulle være et udsalg af vores frihedsrettigheder, hvor man kan frygte at salamimetoden bliver taget i brug, er mig alligevel en gåde.