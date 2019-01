Blog: Stram lukkeloven. Jeg giver kage for hver stramning. Med søndagskaffe til.

Der er brug for mere lukkelov. Ikke mindre - som regeringen foreslår.

En af mine yndlingsbyer er Berlin. En by, hvor der er klar forskel på hverdag og helligdag. På at arbejde og holde fri. Om søndagen er alle butikker lukket. Berlinerne kommer hviledagen i hu. Hygger sig med familien eller går ud og spiser på en af storbyens utallige restauranter. At gå på museum synes at være en anden yndet beskæftigelse. Folk strømmer til, når Gropius Bau eller et af de andre fine museer byder på nye udstillinger. Og sikke en fornøjelse det er at betragte søndagens museumsgæster: Gamle ægtepar, nyforelskede, venner og enlige, der grundigt studerer de enkelte værker, hvorefter der måske sluttes af med en let frokost eller en kop kaffe i cafeen. Når man efterfølgende tumler fra museets varme og lys ud i det på denne tid tidlige tusmørke, er gaderne stille og fredlige, som de netop kun er om søndagen i en by, hvor pulsen i det dagslige tenderer det ekstreme. Man går hjem uden at tænke på, om man bør gå forbi supermarkedet eller en anden butik for den sags skyld. Alt er nemlig lukket. Og i øvrigt købte vi reelt det, vi behøvede i går.

Søndagen er en hviledag for berlinerne. En dag, hvor man lader op; vedligeholder sin almene dannelse og plejer sit netværk. En dag med tid til omtanke og eftertanke.

Den danske regering overvejer åbenbart nu at gå den modsatte vej af, hvad man gør i vores naboland. Lukkeloven skal liberaliseres yderligere, selv om det allerede er muligt at købe ind i døgndrift med nogle få undtagelser, f.eks. juleaften.

Efter min mening burde man gøre det stik modsatte. Stram lukkeloven. Luk butikkerne om søndagen og de fleste aftener. Og støt på den måde os alle sammen i at få en rytme, hvor vi mindst en dag om ugen slapper helt af og får gjort det, der ofte ikke er tid til i det daglige: Rense afløbet, læse en bog, snakke med naboen eller bare bliver i sengen hele dagen – måske med noget så gammeldags som en analog avis eller en bog.

Stress er efterhånden en folkesygdom. Lad os gøre noget ved det, blandt andet ved at skabe nogle holdepunkter for, hvornår samfundet holder fri (og med stor tak til dem, som er nødt til at holde de vitale funktioner i gang).

Argumentet for yderligere liberalisering af lukkeloven er den øgede nethandlen, som vitterlig er en stor trussel mod butikslivet. Men hvorfor sprede handlen ud i et tyndt lag? Er det ikke klogere at samle den i nogle korte intensive perioder, hvor man som handlende virkelig kan mærke trængslen og alarmen? Der er egentlig ikke meget sjov ved at gå rundt med sin indkøbsvogn i et mennesketomt supermarked kl. 21.45.

Og endelig kunne vi jo alle sammen bare beslutte os for at minimere nethandlen til fordel for et stærkt, lokalt handelsliv. En personlig hovedregel kunne være, at man ikke handler på nettet om søndagen. Også på det punkt kan vi vælge at komme hviledagen i hu.

God søndag. I mit eget lokalområde – Kolding – kan den benyttes til at se de ualmindeligt fine designudstillinger på Trapholt og Koldinghus med henholdsvis designeren Kay Boyesen og sølvsmedene Yuki Ferdinandsen og Carsten From Andersen.

Jeg gentager: Stram lukkeloven. Jeg giver kage for hver stramning. Med søndagskaffe til.