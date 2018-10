Blog: Kære datter: Find ud af, hvad du vil gøre. Ikke hvad du vil være

Tænk sig en verden vi ville få, hvis alle var venlige og til nytte. Som minimum.

Min den yngste skal i løbet af de kommende uger vælge linje på gymnasiet. Hvor er det svært at rådgive hende. For reelt er det jo umuligt at vide, hvordan arbejdsmarkedet kommer til at se ud. Også af den grund var det befriende at lytte til Barack Obama forleden, hvor han besøgte Kolding.

Præsidenten sagde blandt andet, at hans råd til sine døtre (hvis de altså lyttede) og andre unge var, at de skulle tænke mere på, hvad de ønskede at gøre, frem for hvad de ville være. Frem for at spekulere på, om man vil være læge, lektor i kinesisk, livredder eller f.eks. ekspert i kunstig intelligens og robotter, bør unge tænke på, hvad de ønsker at bidrage til. Et mål, som man jo kan starte med at realisere her og nu. Dermed vil valg af uddannelse komme i anden række og måske næsten give sig selv på et tidspunkt.

Er målet at gøre verden til et bedre sted at være barn, kan man f.eks. begynde med at lære naboens datter med indlæringsproblemer at læse. Eller at blive frivillig i den lokale spejdergruppe. På et tidspunkt vil en ung med den ambition opleve det som helt selvfølgeligt at læse noget, som kan gøre ham eller hende klogere på børn, barndom, pædagogik osv. Og når man så er blevet rigtig god til det, finder man måske ud af, at man kunne gøre endnu mere ved at få direkte indflydelse på skolepolitikken i sit land. Hvem ved – en dag er du så landets undervisningsminister med en klar mission.

Barack Obama blev også spurgt, hvilke kompetencer, der vil blive brug for i fremtiden. Han svarede, at kompetencer inden for science, teknologi, engineering og matematik (STEM) fortsat vil være vigtige. Omvendt må vi forvente, at alle samfundsområder, som kan sættes på en manual og dermed oversættes til en algoritme, vil forsvinde. Derimod vil funktioner, som kræver kreativitet eller samarbejde, f.eks. på tværs af faggrupper etc., næppe forsvinde. Altså: Det er super at være en teknologisk nørd, som kan sin matematik. Det er bare ikke nok for de fleste. Du skal også være kreativ (hitte-på-som/fantasifuld) og være fremragende til at samarbejde, hvis du vil være til nytte i fremtiden.

Tillad mig hertil at tilføje, at jeg tror, at vi får brug for en ny type eksperter, som kan kombinere teknologi og det menneskelige. Som kan være med til at finde løsninger på det problem, at rigtig mange jobs vil forsvinde. Kim Larsens fabriksmedarbejder i Blip Båt vil der ikke være meget behov for i fremtiden. Ja, hvad skal der ske med lastbilchaufføren eller taxachaufføren, når bilerne bliver førerløse? Eller af syersken i Kina, når tøj er noget, vi selv 3 D-printer hjemme ved køkkenbordet? Eller af den afghanske hyrde, hvis får pludselig vogtes af en drone?

Vi får brug for eksperter, som kan være med til at imødegå den meget legitime frygt for fremtiden ved at designe løsninger, som medtænker det menneskelige. Eksperter, som kan udtænke nye måder at organisere samfundet på, så alle f.eks. trænes i at blive entreprenante og være til nytte, selv om der ikke længere er ret mange 8 til 16 jobs at få. Ligeledes får vi brug for medarbejdere, der i det hele taget kan tænke i det menneskelige og give teknologien et menneskeligt og meningsfuldt touch. Det burde vi være eksperter i at kunne i Danmark.

Kære uddannelsesministre: Lad os gøre Danmark til landet per se, hvor naturvidenskab og humaniora går hånd i hånd i udviklingen af fremtidens samfund. Hvor de humanistiske fag, kunst og design, er med til at gøre teknologien meningsfuld for alle mennesker. Fra STEM til STEAM (A for art).

Kære datter: Find ud af, hvad du vil gøre. Ikke hvad du vil være. Det vil nok ikke skade at kunne noget teknisk og være god til matematik. Men dyrk for alt i verden det kreative og øv dig i at samarbejde med mennesker, der ikke ligner dig selv. Endelig ”be kind and useful” – som Barack Obama også sagde, den uforglemmelige dag i Kolding. Banalt. Ja, men tænk sig en verden vi ville få, hvis alle var venlige og til nytte. Som minimum.