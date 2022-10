Menneskebiblioteket går i kødet på fordomme

Og så fortalte jeg om at opnå friheden – og om at prisen for den er at miste alt. Familie, venner, sin identitet. Jeg fortalte, at jeg på trods af det liv, jeg har fået stablet på benene med to unger, mand og hund i min amerikanske tilværelse, altid bærer en dyb sorg og et savn, jeg må leve med hver dag.

Dét er noget, folk ikke kan lide at høre. Eventyret med de onde Jehovas Vidner-mænd, reglerne, manipulationen, årene med savn og søgen efter et nyt ståsted skal ende ubetinget godt. Punktum. Ikke nogen usikkerhed, ikke noget mindreværd, ingen frustration, ingen længsel. De dybe ar på sjælen skal være små rifter, og folk vil slet ikke høre, at man har levende familiemedlemmer, der har deres egne liv langt fra mit. At mine børn har en mormor, mostre, fætre og kusiner, som de kunne have kontakt til – hvis altså ikke det var, som det er.

Projektet gjorde, hvad det skulle – for jeg skubbede imod, når den ene velmenende person efter den anden fortalte mig, at jeg SKULLE tage kontakt til min familie. Imens sad jeg og tænkte på formålet med det menneskelige bibliotek: Angrib dine fordomme, gå i kødet på dem.

Verden er ikke altid enkel. Som jeg sagde til de velmenende og godhjertede menneskebogslånere, så er mit liv sådan, at alt ikke er godt, selvom jeg har det liv, jeg vil have. I mit tilfælde er der en pris at betale. Det er en erkendelse, jeg har brugt årevis på at nå frem til. Og det er en erkendelse, mine ”læsere” ikke umiddelbart ville acceptere. Men det er nok lige præcis dét, der gør, at Menneskebiblioteket er sådan en god idé.