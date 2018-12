Blog: De rige skal ned med nakken

Vi har i mange år talt om tonen i dansk politik. Er den for hård? Er den for skinger? Er den for lidt konstruktiv? Jeg må bare sige ja, ja og ja.

I dag er det blevet politisk korrekt at sige alt muligt grimt om de skatteborgere, der betaler flest skatter og afgifter til Danmark. Der er ikke grænser for, hvad de skal høre på. Dybt kriminel udbyttesvindel og hvidvaskskandale er udtryk for en generel grådighed og en syg kapitalisme. Derfor skal der udstedes dummebøder – og den skal du betale, topskatteyder. Du skal ned med nakken, for du tænker kun på dig selv.

Derfor har Socialdemokratiet lagt et skatteudspil frem med 17 forslag til at bekæmpe den såkaldt økonomiske ulighed i samfundet. Her foreslår de bl.a. at beskatte aktier og kapital hårdere, indføre millionærarveskat og aflyse fordoblingen af det investorfradrag, som skulle gøre det mere attraktivt at investere i mindre danske selskaber.

I den anledning kritiserede en række af Danmarks mest succesrige iværksættere Socialdemokratiet i Berlingske. Aktier og kapital beskattes i forvejen uhørt højt i Danmark i forhold til andre sammenlignelige lande. Iværksætternes budskab var derfor, at yderligere beskatning vil være gift for det danske iværksættermiljø.

Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet, svarede følgende til Berlingske:

”Vores forslag vil jo også koste dem penge. Så jeg kan godt forstå, at de synes, det er træls. Det tror jeg ikke, der er grund til at kommentere yderligere.”

Tag dén Martin Thorborg, som står bag en serie af succesfulde virksomheder og har skabt et hav af danske arbejdspladser. Tag den, André Rogaczewski, der står bag Netcompany – den eneste nystartede danske virksomhed de sidste 20 år med mindst 1.000 ansatte. I tænker jo bare på jer selv.

I stedet for at udskamme de mest produktive i vores land og beskylde dem for alle mulige obskure interesser, så burde vi hylde, anerkende og takke dem for, at de bidrager til at finansiere vores velfærdssamfund og holde hånden under vores hospitaler, daginstitutioner og uddannelsessystem. De 20 procent rigeste i Danmark betaler næsten halvdelen af alle skatteindtægter i Danmark.

Det er i mine øjne ikke et udtryk for en syg kapitalisme. Det er et udtryk for, at vi ville have et meget fattigt samfund uden dem, der bidrager. Dem der tør satse.

Socialdemokratiets forslag om højere beskatning betyder blandt andet, at skatteprocenten i visse tilfælde inklusiv arveafgift vil nå langt over 100 procent. Ja, du læste det rigtigt.

Så kære topskatteyder: Afdrag du bare på dit hus, spar op og investér i danske virksomheder. Vi tager hele dit afkast – og lidt til. Hvorfor?

Fordi du har fortjent det!