Blog: Velkommen til sommertid

En af de meget diskuterede EU-historier i år har været sommertid. Nu er den her igen.

Overskriften på dette indlæg var også overskriften på første afsnit af DR’s dokumentarserie, Dahlgårds Tivoli, tilbage i 1999. Tivolidirektør Leif Dahlgård elskede tiden hvor solstrejf var tegn på en ny tivolisæson, omend hans ansatte havde noget svært ved at komme op, den søndag morgen hvor sommertiden startede og klokken var en time mere fremskreden, end de havde forventet.

I dag kan vi så sige ”velkommen til sommertid” igen. Og selvom det her til morgen var irriterende, at den ene times søvn blev taget fra mig, så elsker jeg sommertiden lige så meget som førnævnte tivolidirektør.

Særligt sætter jeg pris på de lange lyse og af og til lune danske sommeraftener, hvor man kan sidde ude og nyde livet med familie, venner, naboer og så videre. Det er sjældent en varm sommer som på Jamaica, men det er indbegrebet af dansk sommer for mig.

Men sommertiden kom under heftig debat for halvanden måned siden, da vi i Europa-Parlamentet diskuterede en eventuel afskaffelse af sommertiden. Så langt gik vi ikke i denne omgang, men sagen er helt sikkert ikke afsluttet.

Og lad mig sige med det samme; da sagen startede, var jeg mere positiv for over for sommertid, end jeg var efter. For det viste sig, at ganske mange mennesker ikke er ret glade for sommertiden. Derfor blev det også en af de sager, hvor flest borgere har henvendt sig til mig. Og jeg lytter selvfølgelig.

For at opsummere så endte Europa-Parlamentets diskussioner sådan, at Parlamentet opfordrede Europa-Kommissionen til at undersøge konsekvenserne af sommertid. Både de positive og negative. Og hvis det er nødvendigt, Kommissionen komme med forslag om at afskaffe sommertiden.

Historisk set er det faktisk landene selv, der har indført sommertid. Rundt omkring i Europa har sommertid både været indført og afskaffet i de enkelte lande uafhængigt af hinanden. Men i 1981 havde alle medlemslande sommertid, bare på forskellige tidspunkter. Derfor besluttede man i EU, at når alle nu alligevel havde sommertid, så kunne vi også lige så godt stille urene på samme tid. Det gjorde vi nemlig ikke.

Ingen kan vist være uenige i, at det gav ret god mening. Men det blev dengang også bakket op, af nogle grunde, der måske måske ikke holder lige så godt i dag.

Sommertids-modstandere peger på, at den energibesparende effekt er minimal. Det synes jeg jo egentlig i sig selv, ikke er et argument for at afskaffe sommertiden. En minimal effekt er trods alt en positiv effekt. Men siden 1981 er vi blevet langt bedre til at spare på energien. Blandt ved at vi i EU har afskaffet glødepæren.

Dem der vil afskaffe sommertid peger også på, at noget forskning har vist en lille stigning i antallet af trafikulykker (ikke at forveksle med myten om dyr der bliver påkørt) lige efter tidsskifte. Andre eksperter peger derimod på, at den bedre udnyttelse af lyset resten af året, er med til samlet at holde antallet af ulykker nede.

Der ligger mange undersøgelser på området. De spænder over både påvirkningen af landbrugsdyr, økonomi, transportbranchen, det indre marked og andet. Fælles for undersøgelserne er dog, at der er tale om marginale fordele eller ulemper, og at undersøgelserne peger i forskellige retninger.

Det område der har min største bekymring, er, hvis der kommer klare beviser på, at sommertiden er en helbredsrisiko. Heller ikke her har tilgængelige undersøgelser kunne pege i den samme retning. Men det er klart, at har sommertiden en påviselig negativ effekt på helbredet, så er det noget, vi skal gøre noget ved.

Det har vi i Europa-Parlamentet også givet grønt lys til Europa-Kommissionen til at gøre. Afstemningen for halvanden måned siden, handlede nemlig ikke om ja eller nej til sommertid, som mange udlagde den. Men om hvorvidt Parlamentet vil opfordre Kommissionen til at give sommertiden et grundigt eftersyn. Og hvis det skulle vise sig, at de negative konsekvenser overstiger de positive, ja så må Kommissionen endelig komme med et forslag om at afskaffe sommertiden.

Som forskningen ser ud nu, er der små fordele og små ulemper. Men særligt den teknologiske udvikling har gjort sit til at fjerne flere af de ulemper, der var engang. Både når det gælder malkning af køer, it-systemer der skal snakke sammen, og tivoliarbejdere og andre der skal op til tiden. I dag klares morgenvækningen for mange af en smartphone.

Nu afventer vi og ser, hvad Europa-Kommissionens undersøgelse viser, og så tager vi en ny debat på et oplyst grundlag. Indtil da vil jeg tillade mig at nyde den ekstra times aftenlys og sige ”velkommen til sommertid”.