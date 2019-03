Blog: Omfartsvej til 377 mio. ved Mariager udstiller præcis, hvorfor DF en skændsel for Danmark

Kim Christiansen har fået presset en omfartsvej igennem i Regeringens infrastrukturplan, som næsten ingen ønsker. Tillykke.

På billedet nedenfor ser man Torvet i Mariager. Her kører en håndfuld lastbiler i døgnet, som DF’s transportordfører, Kim Christiansen gerne vil have flyttet ud af byen. I følge de lokale erhvervsdrivende, som ser ud på torvet hver eneste dag, er der ingen synderlige problemer med det få antal lastbiler, der kører her. Desuden kører de fleste af lastbilerne herind for at aflæsse varer.



Torvet i Mariager. Det er her, alle lastbilerne angiveligt skulle være.

På trods af det, så har Kim Christiansen fået presset en omfartsvej igennem til 377 mio., der skal løse ‘problemet’. I en rapport fra Vejdirektoratet vil omfartsvejen kunne flytte 2.700 biler i døgnet. Dog ikke fra torvet, men derimod fra hovedvejen, der flugter sig uden om det historiske bycentrum i Mariager, hvor Torvet befinder sig.



Sagen om omfartsvejen er DF i en nøddeskal

I min optik udstiller de 377 mio kroner til omfartsvejen netop dét, som er problemet med Dansk Folkeparti, og den måde de forvalter demokratiet. Man handler efter egen interesse og gennemtrumfer beslutninger, som handler mere om, hvad man synes mere end, hvad der er virkelighed. Sådan skal vores samfund da ikke forvaltes? Rapporten fra Vejdirektoratet ignoreres fuldstændig, og projektets omfang står på ingen måder mål med den effekt, det vil have.

Det skal også siges, at vi har ikke et brændende ønske fra kommunens side om at anlægge en omfartsvej ved Mariager. Det er under alle omstændigheder ikke dén investering, der står øverst på ønskelisten. I stedet har vi andre og større trafikale udfordringer i Mariagerfjord, vi gerne vil have løst. Blandt andet en 2+1 vej fra Randers til Aalborg, en omfartsvej ved Hobro og en omfartsvej omkring Randers.

Men Kim bor ved Mariager, og nu kommer der altså en omfartsvej. Danskerne er blevet 377 mio (+ 10 mio i VVM) fattigere, og ingen større trafikale problemer er løst.