Blog: Absurd at turister har bedre mobildækning i Danmark end danskerne selv

Mobildækningen for den enkelte forbruger ville forbedres markant, hvis roamingregler for telefoni i andre EU-lande også gjaldt i hjemlandet

Som en del af Eurotariff-aftalen fra 2012 har EU-borgere mulighed for at koble på ethvert tilgængeligt netværk, når man rejser i andre EU-lande. Det mener jeg er både fornuftigt og rigtig. Det efterlader os dog i den mærkværdige situation, at turister her i landet har bedre mobildækning, end vi selv har. I modsætning til besøgende fra EU, så er danskerne bundet til én af de tre operatører, som man har abonnement hos. Hhv. Telia/Telenor, 3 eller TDC.

Personligt oplever jeg ofte, at mobildækning svigter, når jeg transporterer mig rundt i Nordjylland, men den dårlige mobildækning behøver ikke at være en selvfølge. Operatørerne dækker nemlig samlet set det meste af landet. De enkelte operatører har dog hver deres mangler i netværkene, hvilket gør det uoverskueligt som forbruger at vælge det bedste alternativ. For hvor der er sorte huller hos den ene operatør, så har den anden hullerne andetsteds.

Selv har jeg abonnement hos 3 ift. telefoni og TDC til min iPad, hvilket giver mig et meget klart billede af tingenes tilstand. Jeg oplever ofte, at hvor 3 må give fortabt, der har TDC signal – og enkelte gange omvendt. Telia/Telenor og 3 har allerede indgået en roamingaftale, hvor man hopper over på det andet netværk, når ens egen operatør svigter. Desværre gælder aftalen kun for to af de tre netværk.

Min konklusion er, at hvis jeg som kunde hos 3 kunne koble mig op på begge af de andre netværk, så ville det gøre en mærkbar forskel i forhold til min oplevelse af den danske mobildækning.





Mobilnetværk skal sidestilles med elnettet og vejnettet

Vi er efterhånden lysår inde i den digitale tidsalder, og vigtigheden ved at have kommunikationsinfrastruktur kan sidestilles med både vejnet og elforsyning. På trods af at internet og mobildækning burde være en fast del af vores grundinfrastruktur, har vi alligevel mange sorte huller i dækning og et ufuldendt fibernet. Årsagen hertil kan umiddelbart tilskrives flere ting såsom, hvordan man har tilrettelagt udbud af licenser. Husker jeg rigtigt, så ytrede branchen for nogle år tilbage selv et ønske om at udvikle netværkene sammen efter svensk forbillede, da det ville gøre omkostningerne mindre ved kun at drive ét netværk frem for tre.



Fra hvor jeg står, giver det ikke mening at have forskellige eksklusive mobilnetværk i Danmark, hvor hver enkelt virksomhed selv sætter master og udstyr op – egentlig virker det lidt molboagtigt. Fører vi metoden over i andre dele af infrastrukturen, burde vi også have parallelle vejnet eller forskellige elkabler ved siden af hinanden.

National roaming eller sammenlægning af netværk

Jeg tror på, at vi vil have store fordele ved at sammenlægge de danske mobilnetværk. Eller som minimum lave en national roamingaftale med intentionen om, at alle med en mobiltelefon kan benytte ethvert tilgængeligt netværk. Fuldstændig på samme måde som vores europæiske venner har mulighed for det, når de rejser i Danmark i dag.

Vi bruger mange penge på at give støtte til operatørerne i Danmark til at udvikle deres netværk. Derfor mener jeg ikke, at det er et urimeligt krav, at alle borgere skal have fordele af investeringerne.

Alternativet er, at alle netværkene overtages af staten, og alle teleselskaberne overgår til at være ‘service providers’ og betaler en afgift for at bruge netværket. Fuldstændig på samme måde, som vi kender det fra den statsejede virksomhed Energinet. Det er noget af en invasiv øvelse, og jeg håber personligt på, at en national roamingaftale og bedre kriterier i udbuddene vil være nok i sig selv. Måske endda, at 3, TDC og Telia/Telenor selv har mod på at tage teten, så det ikke bliver nødvendigt at lovgive.



Én ting er dog sikkert – mobildækning i Danmark skal op i et nyt gear, hvis hele Danmark skal med ind i fremtiden.