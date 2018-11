Blog: Sagen om Britta Nielsen udstiller sårbarheden i systemet

Blogindlæg om, hvordan udbetalingen af de 111 mio. kr. i socialstyrelsen kan være udtryk for en uheldig tendens, der gør staten sårbar for svindel.

111 mio. kr. Det er et tal, som de fleste af os ville lægge mærke til, hvis enten de forsvandt fra vores bankkonti, eller hvis vi ikke fik leveret den vare, som vi havde bestilt. I dette tilfælde er det sociale indsatser for udsatte borgere, der er bestilt og ikke leveret. Vel at mærke uden at nogen har undret sig synderligt over, hvor indsatserne for pengene blev af.

Der er umiddelbart mange spørgsmål, der er popper op i mit hovedet i forbindelse med sager som denne. Hvordan kunne det fortsætte i adskillige år? Hvad med revision og opfølgning? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at der findes medarbejdere, der sidder alene med udmøntning af så mange midler? Svaret på det sidste spørgsmål tror jeg vil skræmme de fleste. Jeg tror nemlig, at det drejer sig om rigtig mange, og hvem ved, hvor mange ”Britta-sager” der ligger lige under overfladen.

Selv har jeg en bekendt, der for nogle år siden arbejdede som studieassistent i en fond under en af vores mange statslige styrelser. Arbejdsopgaven i afdelingen, hvor han var ansat, var at udmønte puljemidler til danske virksomheder ud fra nogle fastlagte kriterier. En dag blev den nærmeste chef sygemeldt og senere afskediget. Studieassistenten sad nu alene med opgaven med at udmønte diverse millionbeløb. Underordnet hvor dygtig han er, så er det helt utroligt, at det er en opgave, som man betror til en studieassistent!

Desværre er situationen som Brittas ikke enestående, og hele sagen med udbytteskat er jo nøjagtig den samme problemstilling. En betroet medarbejder, der har siddet mutters alene med udbetaling af store millionbeløb. Selv om jeg er sikker på, at motivationen for handlingerne i de to sager er vidt forskellige, så er det svært at forstå, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at medarbejdere sidder med opgaver af denne karakter alene. Man beder jo nærmest om, at det skal ende galt.

Bevares, vi skal have tillid til de enkelte medarbejdere, og målet er ikke, at alle skal kontrolleres i hoved og bagdel, men der bliver nødt til at være stramme procedurer og kontrolinstanser, så Britta ikke kan udbetale millioner til sin egen konto, eller medarbejderen i Skat ikke udbetaler halvdelen af statskassen til udenlandske skurke, uden at nogen ved, hvad der foregår.

Der findes mange veje til at nå frem til målet om at nedbringe sårbarheden over for svindel, og hvor jeg er sikker på, at langt størstedelen af de offentlige arbejdspladser har styr på det, så må man bare konstatere, at det ikke gælder for dem alle, og det skal vi have styr på omgående.